Le VUS Chevrolet Corvette 2025 ne sera pas électrifié dans un premier temps

Il sera construit sur la plateforme Alpha de GM.

Les options du groupe motopropulseur pourraient aller d’un moteur 4-cylindre turbocompressé de 300 ch à un V8 suralimenté de près de 700 ch.

Les puristes diront qu’il n’est jamais trop tôt pour un VUS Corvette, mais il est surprenant que Chevrolet n’ait pas agi plus tôt. Avec Porsche, Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini et maintenant Ferrari qui engrangent des bénéfices grâce aux VUS, il est tout à fait naturel que GM s’engouffre dans la brèche.

Chez GM, on s’est probablement tapé sur le front lorsque la rumeur d’un VUS Mustang est apparue pour la première fois. Les décideurs de Detroit ont probablement été incités à agir. Les résultats de cette décision devraient apparaître avant la fin de l’année 2023, avec un produit réel, oui un VUS Corvette, qui arrivera chez les concessionnaires au milieu de l’année 2024 en tant que véhicule de l’année-modèle 2025.

De quoi s’agira-t-il ? Ce qui est quasiment certain, c’est que le nouveau VUS sera assemblé sur la plateforme Alpha de GM, qui sert actuellement à la Camaro, bientôt disparue, et aux fantastiques Cadillac CT4-V et CT5-V Blackwing. Cela ouvre de nombreuses possibilités.

La première est la taille. Pensez aux Porsche Macan et Cayenne pour une image plus claire et plus précise. Cela ne signifie pas pour autant qu’il y aura deux modèles, mais si c’est le cas, comme le note Car and Driver, nous pourrions voir plusieurs variantes. Un modèle de base pourrait être équipé d’un quatre cylindres turbocompressé de plus de 300 chevaux pour commencer, avec un V6 biturbo de 400 chevaux en option pour les versions supérieures. De même, un VUS plus grand pourrait proposer le six cylindres biturbo avant de passer à un V8 de 500 ch. Enfin, l’édition ultime pourrait être servie par le V8 6,2 litres suralimenté de 682 ch du Cadillac Escalade V. La transmission intégrale et une boîte automatique à 10 rapports devraient couvrir le reste.

L’électrification devrait intervenir plus tard et suivre plus ou moins l’évolution de la Corvette actuelle avec des hybrides et une version EV complète.