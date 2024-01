Le Volkswagen Tayron remplacera l’actuel Tiguan à sept passagers

Ce nouveau modèle à été dévoilé dans des documents légaux déposés en Chine.

Le Tayron recevra des mécaniques à hybridation légère.

Les versions du Tayron vendues en Amérique du Nord seront construites au Mexique.

Des documents légaux déposés par Volkswagen en Chine révèlent que le futur VUS Tayron remplacera l’actuel Tiguan à sept passagers sur différents marchés mondiaux, dont l’Amérique du Nord.

En effet, ce nouveau VUS à trois rangées de sièges sera vendu dans le monde entier à partir de 2025, sous le nom de Tayron en Europe et de Tiguan L Pro en Chine. Le nom utilisé pour l’Amérique du Nord sera annoncé à l’approche de l’introduction de ce modèle.

Les documents montrent que ce modèle sera propulsé par une gamme de groupes motopropulseurs à quatre cylindres bénéficiant de l’hybridation légère, développant 184 chevaux ou 217 chevaux sur le marché chinois.

L’utilisation de cette technologie serait rendue possible par l’utilisation par le Tayron de la nouvelle plateforme MQB-EVO qui équipe déjà la nouvelle Passat européenne et le Tiguan de longueur normale.

Toujours au chapitre des motorisations, des versions hybrides rechargeables du futur VUS sont prévues, mais il est encore trop tôt pour savoir si elles arriveront sur notre marché ou si elles resteront exclusives à l’Europe et à l’Asie.

Le Tayron aura le même empattement que l’actuel Tiguan à trois rangées de sièges, mais il sera plus long, plus bas et plus large que son prédécesseur.

Sans surprise, puisqu’il remplace le Tiguan à empattement long, le Volkswagen Tayron sera presque identique au Tiguan de nouvelle génération dévoilé en Europe en septembre dernier, à l’exception de son profil allongé.

Pour l’instant, nous ne savons toujours pas quand exactement ce modèle 2025 fera ses débuts officiels en Amérique du Nord, ni quel sera son prix, mais le constructeur a confirmé que le Tayron sera fabriqué en Allemagne, en Chine et au Mexique, d’où proviendront les véhicules destinés aux États-Unis et au Canada.

Attendez-vous à plus de détails sur la variante nord-américaine de ce nouveau VUS dans les mois à venir.

Source : Wards Auto