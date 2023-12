Le véhicule électrique abordable de Hyundai s’appellera Ioniq 2 ou Ioniq 3

Le groupe Hyundai aura bientôt une nouvelle plateforme électrique plus abordable.

Le constructeur planche assurément sur un modèle électrique plus abordable.

La course à la voiture électrique abordable est lancée.

On ne peut pas accuser le groupe Hyundai de s’asseoir sur ses lauriers en ce qui a trait au virage électrique. Le multisegment Ioniq 5 est déjà un modèle très répandu en Amérique du Nord et la berline Ioniq 6 suit son cousin plus « carré » pour séduire les amoureux de voitures. Et ce n’est pas tout, car un équivalent Hyundai du Kia EV9 est en route pour notre marché aussi, ce dernier qui s’appellera Ioniq 7.

Toutefois, que fait Hyundai pour les budgets plus serrés? Eh bien, selon le vice-président marketing de Hyundai Europe, Andreas-Christoph Hofmann, le constructeur est déjà sur le dossier de développer un modèle plus abordable. Ce dernier s’appellerait Ioniq 2, quoique certaines publications se mouillent plutôt en affirmant que ledit véhicule portera l’appellation Ioniq 3.

Un peu à l’instar du modèle concurrent de Volkswagen, qui s’inspirera vraisemblablement du concept ID 2all, le prix de départ devrait osciller aux alentours des 25 000 € (soit environ 36 500 $ canadiens). Le modèle d’entrée de gamme du géant allemand devrait entrer en production en 2025, mais on ne sait toujours pas si ce dernier traversera l’Atlantique. Même chose pour le futur Hyundai électrique abordable, quoique le constructeur est plus avancé dans sa transition vers l’électrique en Amérique du Nord. Il ne serait donc pas surprenant q ue le groupe coréen vise encore plus bas avec un modèle plus abordable que le tandem Ioniq 5 / Ioniq 6.

D’ailleurs, ce futur modèle sera basé sur une nouvelle plateforme plus avancée que l’actuelle E-GMP (Electric-Global Modular Platform). Le véhicule devrait en principe être capable de parcourir une distance estimée à 250 milles (ou 402 km) sur une seule charge. C’est vrai qu’il s’agit d’une autonomie « ordinaire » si on compare avec les plus récents modèles électriques, mais pour un modèle accessible, c’est tout de même raisonnable, surtout si le prix est alléchant. Et nous n’avons même pas abordé la question des rabais gouvernementaux.

Cette nouvelle plateforme électrique plus abordable devrait également service de base pour 13 nouveaux modèles électriques dispersés à travers les trois marques du groupe (Hyundai, Genesis et Kia).

La course à la voiture électrique abordable promet d’être très divertissante, puisque toutes les marques voudront leur part du gâteau.