Le turquoise pour annoncer la conduite autonome?

Des berlines EQS avec des feux turquoises sillonneront les routes du Nevada et de la Californie.

Mercedes-Benz poursuit la recherche pour la conduite autonome.

Il faut se rendre à l’évidence, la voiture autonome – celle qui se conduit sans l’aide d’un être humain – n’est pas rendue au stade prévu en 2023. Mais, malgré les embuches, la recherche et le développement des multiples projets-pilote se poursuit.

Chez Mercedes-Benz, le premier système de conduite autonome de niveau 3, baptisé DRIVE PILOT à l’interne, est déjà en service en Allemagne depuis l’an dernier sur certains modèles de la marque. Plus près de nous, la marque à l’étoile d’argent a reçu l’approbation de pouvoir tester la technologie plus tôt cette année pour les états de la Californie et du Nevada, mais ce n’est pas tout, puisque le constructeur vient de confirmer qu’il allait aussi tester une nouvelle couleur turquoise pour les feux de position à bord de ces véhicules tests.

En effet, Mercedes-Benz a reçu l’approbation des deux états américains pour cette nouvelle couleur extérieure installée dans les phares avant, les miroirs latéraux et les feux arrière. Celle-ci pourrait être retenue dans un avenir rapproché pour indiquer aux autres automobilistes que la voiture en question est en mode autonome.

En Californie, le permis d’utilisation de ces feux spéciaux est limité à deux ans, tandis qu’au Nevada, le permis d’utilisation s’applique seulement aux véhicules de production de l’année-modèle 2026 et demeurera valide jusqu’à une modification du règlement.

Selon Mercedes-Benz, le choix de la couleur respecte deux critères essentiels : la visibilité de celle-ci permet une détection rapide des autres utilisateurs de la route et la différentiation de cette couleur qui n’entre pas en conflit avec les feux de la route ou celui des véhicules d’urgence par exemple.

Pour l’instant, il n’existe aucune réglementation à l’échelle mondiale sur l’utilisation de la couleur turquoise comme symbole de la conduite autonome, mais avec ces premiers permis accordés à la marque dans les deux états du sud des États-Unis, il est permis de croire qu’une standardisation pourrait éventuellement être approuvée sur d’autres marchés.