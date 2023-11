Le Toyota RAV4 2024 bénéficie de nouvelles options et de la finition Woodland

Petites modifications aux couleurs de la gamme RAV4 2024

La version Woodland bénéficie de quelques améliorations esthétiques

Le Toyota RAV4 2024 reçoit de nouvelles couleurs de peinture et quelques améliorations à l’édition Woodland. Le populaire multisegment RAV4 sera offert à partir de 32 950 $ en version LE pour la nouvelle année modèle.

Toyota propose le RAV4 dans un nombre impressionnant de 16 versions différentes, à essence, hybride et VEHR. La plupart de ces versions seront les mêmes en 2024 qu’en 2023, à l’exception du prix.

Le RAV4 Trail 2024 reçoit une nouvelle peinture bicolore avec du vert armée sur la base et un toit blanc. Il sera également possible de le commander avec un nouvel intérieur de couleur moka.

Le RAV4 Woodland, modèle hybride uniquement, ajoute des plaques de protection avant et arrière, des coques de rétroviseur et des poignées de porte noires, ainsi qu’une garniture de hayon noire. Le RAV4 Hybrid Édition Woodland sera également offert en vert armé.

Le RAV4 LE de base est proposé à partir de 32 950 $, frais de transport et autres taxes en sus, soit 360 $ de plus que l’année dernière. La gamme d’essence comprend les modèles XLE, Premium, Trail et le modèle Limited à 44 550 $. Les modèles RAV4 Hybrid commencent à 35 750 $ pour la LE et comprennent les XLE, XLE Premium, Woodland, Limited, SE, XSE, et le XSE Technology à 46 110 $.

Le RAV4 Prime, le modèle hybride rechargeable, est disponible en SE, XSE et XSE Tech, dans une fourchette de prix allant de 50 950 à 61 180 dollars.

Le Toyota RAV4 2024 est en vente dès maintenant, mais il sera probablement difficile de le trouver dans les salles d’exposition.