Le Toyota Crown Signia VUS 2025 dévoilé

Le nouveau Toyota Crown Signia VUS propose le luxe de la berline Crown avec la polyvalence d’un VUS

Il sera alimenté par un moteur hybride de série avec 243 chevaux

Une seule version Limited sera proposée

Il sera mis en vente à l’été 2024

Un peu plus d’un an après le retour de la berline Toyota Crown en Amérique du Nord, le Toyota Crown Signia VUS 2025 étend la marque haut de gamme de Toyota au segment des véhicules utilitaires sport. Proposé exclusivement avec un groupe motopropulseur hybride, le Crown Signia VUS sera offert en une seule version au Canada et sera doté de presque toutes les caractéristiques de luxe que Toyota peut offrir. Bien qu’il ne s’agisse pas du plus imposant VUS de la gamme Toyota, le constructeur a l’impression qu’il sera le plus raffiné et le plus luxueux.

Il y a également de fortes chances que le nouveau Crown Signia VUS remplace l’actuelle Toyota Venza. Doté du même groupe motopropulseur et d’une taille à peu près identique, le Crown Signia VUS a probablement pour objectif principal de bonifier l’offre de Toyota dans le segment des VUS intermédiaires haut de gamme, ce que la Venza a du mal à faire depuis son retour.

Le confort et le raffinement sont au premier plan

Toyota met fortement l’accent sur la nature luxueuse du nouveau Toyota Crown Signia VUS 2025. Construit sur la nouvelle architecture globale K (TNGA-K) de Toyota qu’il partage avec la Crown berline, le Crown Signia VUS offrira le confort de la première avec une polyvalence accrue selon Toyota. L’espace sera plus que suffisant pour cinq personnes selon le constructeur, et Toyota indique que l’espace de chargement mesurera 6,5 pieds une fois la deuxième rangée rabattue à plat.

Les ingénieurs de Toyota ont également travaillé pour réduire le bruit et les vibrations à l’intérieur. Du verre acoustique sur les vitres latérales avant, des matériaux insonorisants sous le tableau de bord et un couvre moteur en matériaux absorbant les bruits font partie des efforts déployés pour rendre le Crown Signia VUS plus raffiné sur la route. Le seul modèle proposé sera le Limited, qui, dans le monde de Toyota, fait partie des versions les plus luxueuses. Les sièges garnis de cuir de série avec double surpiqûre et matelassage offriront un aspect luxueux haut de gamme, tandis que les passagers arrière disposeront de bouches d’aération dédiées, de deux porte-gobelets et de deux ports USB-C. À l’avant, les sièges chauffants et ventilés de série, ainsi que les sièges électriques à 8 réglages pour le conducteur et à 8 réglages pour le passager, offrent un confort accru.

Les dernières nouveautés technologiques

Un combiné d’instruments numérique à affichage multi-information de 12,3 pouces de série et un écran tactile de 12,3 pouces avec le système multimédia Toyota de dernière génération sont au centre de l’habitacle. Comme on peut s’y attendre, la disposition du tableau de bord, le style du volant et la plupart des autres caractéristiques intérieures sont identiques à ceux de la berline Crown. Le système Multimédia Toyota permettra des interactions vocales grâce aux commandes « Hey Toyota ». En outre, le nouveau Crown Signia VUS offrira la gamme complète des services connectés Toyota, y compris Drive Connect et Remote Connect, qui permet l’accès à distance par téléphone mobile pour verrouiller ou déverrouiller les portes, démarrer le véhicule ou localiser votre Crown Signia VUS si vous l’avez perdu dans un stationnement. Le nouveau vUS sera doté de la dernière génération de fonctions d’aide à la conduite avec Toyota Safety Sense 3.0 de série. La surveillance des angles morts, l’alerte de trafic transversal arrière et l’aide à la sortie sont également de série.

Groupe motopropulseur hybride

Le Toyota Crown VUS 2025 sera doté d’un seul groupe motopropulseur au moment de son lancement. Un moteur quatre cylindres de 2,5 litres sera associé à deux générateurs à moteur électrique pour délivrer 243 ch. Il s’agit de la même puissance que celle offerte par le Toyota Highlander Hybride et, bien sûr, par la Toyota Venza.

Cependant, contrairement à la Venza qui offrait une capacité de remorquage de 3 500 livres, Toyota affirme que le Crown Signia VUS 2025 sera capable de remorquer 2 700 livres. En outre, Toyota indique qu’il devrait consommer en moyenne 6,5 litres aux 100 km ce qui est certainement intéressant pour un VUS. On ne sait pas encore s’il sera éventuellement équipé du groupe motopropulseur Hybrid Max, plus puissant.

En regardant le Toyota Crown Signia VUS 2025, on a l’impression que Toyota vise deux objectifs avec un seul produit. D’une part, donner un peu plus de poids à la marque Crown en tant qu’emblème haut de gamme de Toyota et, d’autre part, offrir aux acheteurs de VUS de taille moyenne qui ne veulent pas de troisième rangée une option plus attrayante que la Venza. La Venza est un bon produit, mais pour une raison ou une autre, elle n’a pas encore trouvé d’écho auprès des consommateurs. Le Crown VUS, avec son luxe rehaussé, pourrait être la solution.

Le nouveau Toyota Crown Signia VUS 2025 arrivera sur le marché à l’été prochain. Les prix seront communiqués ultérieurement.