Le Toyota bZ4X 2024 est offert à partir de 50 050$ au Canada

Le seul modèle électrique de la marque revient pratiquement inchangé pour la nouvelle année.

Le VUS est offert en trois niveaux d’équipement et avec deux groupes propulseurs.

Le modèle 2023 avait un prix de départ de 44 990$.

Toyota Canada a publié les prix et les spécifications de son VUS électrique bZ4X pour l’année modèle 2024, ne montrant que quelques changements, visant principalement à faciliter la recharge.

Le Toyota bZ4X 2024 revient pour sa deuxième année modèle sur le marché canadien avec seulement trois niveaux de finition et deux groupes motopropulseurs puisque la version L d’entrée de gamme proposée l’année dernière a été abandonnée.

Cela signifie que le seul véhicule électrique de la gamme du constructeur sera plus cher en 2024, avec un nouveau PDSF de base de 50 050 $, soit environ 5 000 $ de plus que l’an dernier.

Bien sûr, faire de la finition LE FWD le nouveau point d’entrée de la gamme signifie que le bZ4X peut prétendre à plus de caractéristiques et d’équipements de série qu’auparavant, tels que Safety Connect et Remote Connect, un écran tactile de 12,3 pouces pour le système d’info divertissement, des sièges avant chauffants avec le chauffe-jambes radiant, un volant chauffant gainé de cuir, un hayon électrique, des essuie-glaces à détecteur de pluie, la surveillance des angles morts avec aide à la sortie sécuritaire, et l’alerte de circulation transversale arrière.

De plus, la version LE est proposée en quatre couleurs de peinture, alors que la version L 2023 n’était disponible qu’en noir.

Outre ce changement de gamme, Toyota affirme avoir amélioré l’expérience de recharge, en particulier par temps froid, ce qui était une faiblesse de la version 2023.

En effet, le taux de charge rapide DC du Toyota bZ4X 2023 était considérablement affecté par les températures froides, ce qui signifiait que les conducteurs devaient attendre beaucoup plus longtemps aux stations de charge en bord de route qu’ils ne s’y attendaient pendant les mois d’hiver.

Pour éviter que cela ne se produise sur les modèles 2024, le constructeur a installé un échangeur de chaleur eau-eau et une vanne de réglage du chauffage qui permettra d’augmenter la température de la batterie à un niveau plus approprié pour la charge rapide.

Une autre modification apportée au bZ4X 2024 est l’inclusion d’informations de charge supplémentaires dans le combiné d’instruments numérique, telles que le pourcentage d’état de charge, le temps estimé pour atteindre un état de charge de 80 % et l’autonomie calculée du véhicule.

Cette modification étant entièrement logicielle, les conducteurs des modèles 2023 du bZ4X pourront bénéficier de ces données supplémentaires en demandant à un concessionnaire Toyota de mettre à jour leur véhicule.

Trois niveaux de finition

Comme indiqué précédemment, le Toyota bZ4X 2024 est proposé en trois niveaux de finition, à commencer par la LE FWD à 50 050 $.

En plus des caractéristiques énumérées ci-dessus, cette version bénéficie également des caractéristiques qui étaient de série sur le bZ4X L 2023, comme les jantes en alliage de 18 pouces, le système smart key avec démarrage par bouton-poussoir, et la suite de caractéristiques de sécurité active Toyota Safety Sense 3.0.

La version XLE AWD à 55 050 $ ajoute une sellerie en tissu et Softex, un rétroviseur à atténuation automatique, un toit en verre panoramique, la commande de porte de garage HomeLink, un sélecteur de mode de conduite avec fonction X-MODE, le contrôle de la descente en pente, un socle de recharge sans fil, un couvre-bagages et le sonar de gabarit intelligent avec freinage arrière en cas de trafic transversal.

La version XLE AWD avec Ensemble Technologie (62 640 $) comprend des jantes de 20 pouces, un système audio JBL haut de gamme, une sellerie Softex, des sièges avant chauffants et ventilés, des sièges arrière chauffants, des phares multi-LED, un détecteur de coups de pied pour le hayon électrique, des rails de toit, une aide au stationnement automatisée, une clé numérique, un système de caméra à 360 degrés et un aileron arrière.

Deux groupes motopropulseurs

Comme auparavant, le Toyota bZ4X 2024 est proposé avec deux groupes motopropulseurs en fonction de la version choisie par les acheteurs. En effet, le modèle LE FWD est propulsé par un seul moteur sur l’essieu avant et une batterie de 63,4 kWh, une combinaison qui se traduit par une puissance de 201 chevaux, un couple de 196 lb-pi et une autonomie pouvant aller jusqu’à 406 kilomètres.

Les modèles XLE AWD et XLE AWD avec Technology Package bénéficient d’un second moteur électrique placé sur l’essieu arrière qui leur confère des capacités de transmission intégrale, une puissance totale de 214 chevaux et un couple de 248 lb-pi, ainsi qu’une autonomie pouvant atteindre 367 kilomètres grâce à une batterie légèrement plus grande, de 65.5 kWh.

Le Toyota bZ4X 2024 est déjà arrivé chez les concessionnaires Toyota du Canada, mais il convient de rappeler que ce modèle n’est encore vendu qu’au Québec et en Colombie-Britannique.