Le tout nouveau Hyundai Santa Fe 2024 est offert à partir de 40 999 $.

Hyundai Auto Canada a annoncé les prix de sa dernière offre dans la catégorie des VUS, le Santa Fe 2024. Avec un PDSF de départ de 40 999 $, le modèle 2024 présente un mélange de design sophistiqué, de technologie avancée et d’options de performance polyvalentes pour répondre aux besoins dynamiques des conducteurs canadiens et de leurs familles.

Au cœur de la gamme Santa Fe 2024 se trouve le groupe motopropulseur innovant de 1,6 L à turbocompresseur pour véhicule électrique hybride (HEV). Ce groupe motopropulseur de série sera présent dans toute la gamme de modèles et offrira une puissance totale de 231 chevaux.

Pour ceux qui recherchent des performances plus vigoureuses, le Santa Fe propose également en option un moteur turbocompressé de 2,5 litres capable de produire 277 chevaux. Cette variante est couplée à une transmission à double embrayage à 8 vitesses. Quant aux modèles hybrides de série, ils sont équipés d’une transmission automatique à 6 rapports, conçue pour optimiser le rendement énergétique et la dynamique de conduite.

Le Santa Fe 2024 n’est pas seulement une question de puissance et d’efficacité ; il s’agit aussi d’offrir beaucoup d’espace et de confort. Le modèle bénéficie d’un empattement plus long que ses prédécesseurs, ce qui garantit plus d’espace pour les passagers et le chargement. Avec ses trois rangées de sièges de série, il peut facilement accueillir des familles ou des groupes plus nombreux, garantissant le confort de chaque occupant sur les trajets courts comme sur les longs.

Hyundai a également introduit la finition XRT, une nouveauté pour l’année-modèle 2024, conçue pour l’aventure. Elle est équipée de série de pneus tout-terrain de 30 pouces et d’une garde au sol accrue, ce qui en fait le choix idéal pour ceux qui aiment explorer hors des sentiers battus. Son extérieur robuste, complété par des garnitures noires et chromées foncées, souligne sa préparation à l’aventure.

La gamme Santa Fe 2024 au Canada comprend plusieurs versions, chacune adaptée à des préférences et des besoins différents. La gamme commence avec le modèle 1.6T Preferred Hybrid AWD 7-Passager à 40 999 $ et s’étend jusqu’au luxueux modèle 2.5T Ultimate Calligraphy AWD 6-Passenger, au prix de 53 499 $.

Modèles Santa Fe 2024

PDSF 1.6T Preferred Hybride AWD 7-Passager 40 999$ 1.6T Preferred Hybride w/Trend Pkg AWD 7-Passager 44 999$ 2.5T XRT AWD 7-Passanger 46 999$ 2.5T Luxury AWD 7-passager 49 999$ 2.5T Ultimate Calligraphy AWD 6-Passager 53 499$

Hyundai a également annoncé l’arrivée du Santa Fe Hybrid NHL Édition, attendu dans les salles d’exposition au printemps. Cette édition spéciale combinera l’efficacité du groupe motopropulseur hybride avec des caractéristiques uniques destinées aux fans et aux joueurs de hockey.

Le Santa Fe 2024 est doté de fonctions de sécurité avancées, d’options de connectivité et de mises à jour logicielles en direct. De plus, l’écran panoramique incurvé, le premier de sa catégorie, est conçu pour améliorer la commodité et le luxe.

Les consommateurs canadiens peuvent s’attendre à l’arrivée du Santa Fe 2024 dans les salles d’exposition d’ici la fin février.