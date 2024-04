Le tout nouveau Buick Enclave 2025 dévoilé

Le Buick Enclave 2025 est tout nouveau, arborant un design inspiré du concept Buick Wildcat EV.

Un nouveau moteur quatre cylindres turbo de 2,5 litres remplace l’ancien V6 de 3,5 litres.

L’habitacle dispose d’un panneau de 30 pouces abritant l’instrumentation du conducteur et l’écran tactile multimédia.

La deuxième génération du Buick Enclave étant lancée pour le millésime 2018, il était évident que la troisième génération arriverait sous peu. Le tout nouveau Buick Enclave 2025 vient d’être dévoilé, présentant un design renouvelé, un habitacle plus raffiné incluant une impressionnante planche de bord ainsi qu’une foule de nouveaux systèmes de sécurité avancés.

Le dévoilement de l’Enclave 2025 suit de près celui du Buick Envision 2024, dont les détails de l’équipement et les prix ont été annoncés la semaine dernière. Le Buick Envista 2024 a été lancé en 2023, précédé du Buick Encore GX mis à jour. La gamme nord-américaine de Buick se trouve désormais entièrement revampée en l’espace d’un an ou presque, alors que les quatre multisegments arborent la nouvelle philosophie du design de la marque, le concept Buick Wildcat EV introduit en 2022 servant d’inspiration stylistique.

Le Buick Enclave 2025 a l’air d’une version à échelle de ses confrères plus petits, et figure toujours dans le segment des utilitaires intermédiaires à trois rangées de sièges. Maintenant, Buick est-il une marque populaire, ou une marque de luxe? De façon discutable, elle n’est ni l’une ni l’autre, marchant sur la ligne entre les deux dans ce que l’on peut appeler la catégorie haut de gamme. Ou comme l’ont dit les gens de Buick eux-mêmes, « quelque part entre Kia et BMW ». On affronte donc les variantes plus cossues des Mazda CX-90 et Toyota Grand Highlander, par exemple, mais des modèles de luxe comme l’Acura MDX, le Cadillac XT6 et l’Infiniti QX60, pour n’en nommer quelques-uns.

L’Enclave de troisième génération profite d’une apparence plus sophistiquée, mais élégante, avec une signature d’éclairage à deux paliers, des formes organiques de l’avant à l’arrière, et des feux arrière s’étirant sur toute la largeur. Les déclinaisons Essence et Premium font place aux Preferred et Sport Touring, alors que l’Avenir demeure la variante la plus luxueuse. Cette dernière est la seule à inclure un éclairage d’approche animé, une nouveauté pour 2025. L’Enclave sortant proposait un ensemble décor Sport Touring sur les deux déclinaisons les plus abordables, mais maintenant, il s’agit d’une finition à part entière, apportant une apparence plus sportive sans tomber dans l’excès. Les choix de roues comprennent des tailles de 20 à 22 pouces, alors que l’ancien Enclave proposait des jantes de 18 à 20 pouces.

L’habitacle du Buick Enclave 2025 obtient des matériaux de plus grande qualité, de nouveaux coloris et des changements à l’aménagement en général. La nouvelle console centrale flottante abrite des porte-gobelets, une grande zone de recharge de téléphones par induction et une molette pour contrôler le volume de la chaîne audio, alors que la rangée de boutons de la boîte de vitesses est remplacée par un bras de commande monté derrière le volant. Sous la console se trouve un espace de rangement assez volumineux pour y loger un sac à main. Toutefois, la pièce de résistance, c’est le panneau courbé de 30 pouces abritant à la fois l’instrumentation du conducteur et l’écran tactile du système multimédia, en continu. L’intégration Apple CarPlay/Android Auto sans fil figure toujours de série, en passant.

On obtient donc une cabine dotée d’une finition plus riche, comprenant des sièges en cuir perforé avec surpiqûres et passepoils dans la version Avenir, alors que l’aménagement à sept passagers avec sièges capitaines dans la deuxième rangée figure de série. On retrouve également de nouveaux agencements de couleurs, bicolores dans l’Avenir. Un éclairage d’ambiance avec un choix de 126 couleurs a aussi été ajouté.

Les versions Preferred et Sport Touring proposent plus ou moins le même niveau d’équipement, mais la ST se démarque avec une allure plus sportive. Cela inclut le retrait des garnitures chromées, mais l’ajout d’une calandre noire ainsi que des accents noirs reluisant sur les coques de rétroviseurs, les arches de roue et les bas de caisse. Des jantes en alliage noir sont également livrables pour la version ST.

L’équipement de série comprend un hayon électrique intelligent, s’ouvrant par lui-même lorsque la clé est détectée à proximité, les sièges avant chauffants, le volant chauffant ainsi que les mesures d’insonorisation QuietTuning de Buick, y compris le système actif d’atténuation de bruit. La version ST ajoute le système audio Bose à 12 haut-parleurs et les distinctions esthétiques mentionnées plus tôt. L’Avenir profite d’une chaîne Bose Performance à 16 haut-parleurs, un toit ouvrant panoramique, des essuie-glaces à capteur de pluie, des sièges avant ventilés et des sièges de deuxième rangée chauffants. L’affichage tête haute, le rabattage des sièges de deuxième rangée monotouche et les sièges de troisième rangée à rabattage électrique figurent de série dans l’Avenir, en option dans la ST.

Le Buick Enclave 2025 obtient également de nouveaux systèmes de sécurité, comme l’obligation de boucler la ceinture de sécurité pour conduire, le freinage d’urgence dans les intersections, la prévention de sortie de voie, la surveillance des angles morts avec assistance à la direction ainsi que la reconnaissance des panneaux de circulation. L’Enclave sera aussi le premier modèle Buick à proposer la conduite semi-autonome Super Cruise de GM, disponible dans toutes les déclinaisons de surcroît, son ensemble regroupant également la détection du niveau d’alerte du conducteur, l’assistance active du stationnement, le changement de voie automatique et, dans l’Avenir seulement, la caméra arrière.

Sous le capot, l’ancien Enclave était équipé d’un moteur V6 de 3,6 litres développant 310 chevaux et un couple de 266 livres-pied ainsi que d’une boîte automatique à neuf rapports. Le Buick Enclave 2025 obtient toutefois un nouveau quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres et une boîte automatique à huit rapports, générant 328 chevaux et un couple de 326 livres-pied. Les cotes de consommation ne sont pas encore disponibles, mais l’on s’attend à ce que le moteur turbo consomme légèrement moins que le V6 en circulation urbaine et légèrement davantage sur l’autoroute, avec une cote mixte similaire. La version Avenir propose aussi la suspension à amortissement variable pour une qualité de roulement plus feutrée, également livrable sur la version ST.

Les prix du Buick Enclave 2025 fraîchement redessiné n’ont pas encore été annoncés, mais l’on prévoit un tarif de base s’approchant des 60 000 $ au Canada, frais de transport et de préparation inclus. Le tout nouveau Enclave sera en vente cet été.

Buick Enclave Sport Touring 2025 1 de 15