Le top 10 des nouvelles voitures compactes sport

Les années modèles 2021, 2022 et 2023 ont été bonnes pour les amateurs.

Pour les amateurs de conduite, c’est une bonne période pour avoir un permis de conduire valide.

Toute l’année, j’ai pensé à cette catégorie étendue et je me suis senti plus qu’excité à l’idée de potentiellement conduire et examiner toutes les dernières additions. Les voitures compactes sport sont toutes exceptionnelles et elles ont joué un rôle énorme dans ma formation en tant que conducteur.

L’un de mes meilleurs souvenirs liés à ma carrière est un test de comparaison sur piste auquel j’ai participé il y a 22 ans. Il comprenait l’Acura RSX Type S 2002, la Volkswagen Golf GTI 2002, la Mazda Miata MX-5 2001 et la Toyota Celica GTS 2001. Cette même année, j’ai suivi une Subaru WRX 2001 avec tant d’ardeur qu’avant de renvoyer l’unité de presse, j’ai fait tourner les pneus pour essayer de masquer l’usure des pneus avant. À l’époque, je conduisais une Volkswagen Jetta GLI 1992 (je l’ai toujours). Quelques années plus tard, j’ai également acheté une WRX wagon 2003. Inutile de dire que j’étais et que je suis toujours amateur de petites voitures sportives.

Au fil des ans, j’ai assisté à la mort lente de nombreux modèles, au point qu’il semblait évident que le segment n’allait pas survivre. Parmi les exemples, citons la Celica, les Ford Focus ST et RS, la Dodge Neon SRT4, la Chevrolet Cobalt SS, la Genesis Coupe, la Mazda RX-8 et l’une de mes préférées de tous les temps, la Mitsubishi Lancer EVO X.

Bien que toutes ces voitures soient encore mortes, la dernière génération de voitures compactes sportives compense les pertes. Voici donc mon Top 10 personnel des voitures compactes sportives modernes :

# 1 2023 Toyota GR Corolla

Cette voiture est le plus beau cadeau offert aux amateurs d’automobiles depuis que la Civic Type R FK8 a enfin été introduite sur le continent en 2017. Cette voiture est amusante, rapide et bruyante, et il sera presque impossible de l’acheter — c’est son seul défaut.

#2 2022 Subaru WRX

La WRX est la première réponse lorsqu’il s’agit de répondre à la question : quelle voiture compacte sportive devrais-je acheter ? À partir de là, il s’agit d’établir des priorités. La Subaru WRX est incroyablement abordable, rapide et, grâce à la traction intégrale, capable de faire des ravages en toutes saisons.

#3 2023 Honda Civic Type R

La nouvelle Type R reste la voiture à traction avant la plus agréable à conduire au monde. La toute nouvelle Type R 2023 est plus adulte et beaucoup plus attrayante visuellement. Pour certains, comme moi, elle peut avoir fait des compromis sur la dynamique de conduite pure comme la réponse et le retour de la direction, c’est un cadeau des ingénieurs de Honda et nous devrions être reconnaissants.

#4 2023 Toyota GR86/Subaru BRZ

Si, pour une raison ou une autre, la WRX n’est pas votre tasse de thé, regardez la BRZ de l’autre côté de la salle d’exposition ou traversez la rue jusqu’au magasin Toyota et admirez la GR86. Ces voitures de sport légères offrent l’expérience de conduite à propulsion la plus exaltante pour 50 % ou moins d’argent que la meilleure option suivante, la nouvelle Z.

#5 2023 Nissan Z

https://ecoloauto.com/essai-routier-nissan-z-2023-le-muscle-z/

Parfois, ce qui est vieux est nouveau, et cela s’applique absolument à la nouvelle Nissan Z. Elle n’est pas aussi pointue ou raffinée, mais ce qui lui manque en termes d’élégance, elle le compense par sa puissance, son style et une transmission manuelle qui doit être respectée et apprivoisée. La Z n’est pas facile à conduire et c’est un vrai plus.

#6 2022 Hyundai Elantra N

Rapide, bruyante, captivante et incroyablement abordable, les arguments contre cette voiture sont uniquement motivés par l’ignorance et la peur. Cette crainte vient des amateurs de voitures de sport établies comme la Type R et la Golf R, car l’Elantra N peut les affronter, et elle le fait, pour un prix bien inférieur.

#7 2022 Volkswagen Golf R

L’influence de la Volkswagen Golf R est bien plus grande que ce que beaucoup pensent. Sans revenir sur toute son histoire, elle a contribué à façonner le segment que nous connaissons et aimons tous. Et elle l’est encore aujourd’hui — comment expliquer autrement la maturité retrouvée de la nouvelle Civic Type R ? Rapide et subtile, c’est une grande voiture à tout faire.

#8 2022 Honda Civic Si

Cette liste a failli contenir une série d’égalités. Si cela avait été le cas, la Civic Si aurait été à égalité en 5e position ou mieux. Conçue uniquement pour les conducteurs et les personnes capables d’apprécier ce que cela signifie réellement, la Si est un ensemble vitesse-manipulation-capacité parfaitement mesuré. Et une bien meilleure affaire que sa quasi-sœur, l’Acura Integra.

# 9 2023 Toyota GR Supra

Cette voiture figure sur la liste surtout par respect. Ce n’est pas juste, car la GR Supra est immensément rapide et bien construite, mais elle pousse le concept de compacte sportive à l’extrême. Malgré tout, c’est une voiture de route incroyable qui est maintenant offerte avec une transmission manuelle à 6 vitesses. Je l’ai récemment suivie mais je ne l’ai pas revue officiellement depuis quelques années.

#10 2022 Volkswagen Jetta GLI/Golf GTI

Voici un autre cas étrange où je n’ai pas encore conduit la VW GTI MK8, et ce n’est pas faute d’avoir essayé… J’ai cependant conduit la nouvelle Jetta GLI MK7.5 à quelques reprises. Cette dernière est, comme la Golf R, une voiture compacte haut de gamme adulte avec beaucoup de cœur et de vitesse, et son prix est raisonnable.

Mentions honorables

Quelques mentions honorables pourraient être ajoutées ici, mais nous nous en tiendrons à la seule et unique et toujours délicieuse Mazda MX-5. Elle reste une référence dans le segment pour toutes les mesures qui comptent, à savoir la maniabilité, l’implication du conducteur et les sourires au kilomètre.