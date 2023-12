Le Tesla Cybertruck s’amène (enfin) dans l’arène des pickups électriques

Le camion électrique peut parcourir une distance maximale de 547 km sur une charge.

Le véhicule repose sur des jantes de 20 pouces.

Le design angulaire demeure au programme.

Cela fait déjà un bail que le camion Cybertruck de Tesla est attendu. Dévoilé en 2019, le camion électrique aux arêtes tranchantes a finalement fait son apparition lors d’un événement de livraison. En effet, les premiers propriétaires du pickup américain ont reçu leur véhicule aux côtés des dignitaires de la marque, et même le grand manitou de Tesla, Elon Musk.

Le principal intéressé était d’ailleurs très fier de pouvoir enfin dévoiler la version finale de son Cybertruck, le camion qui aurait toujours plus d’un million de réservations selon les dires de la marque. Le constructeur a donc beaucoup de pain sur la planche, d’autant plus que M. Musk a repoussé à 2025 le début de la production de masse. Il faudra donc se montrer patient, surtout pour ceux et celles qui n’ont pas réservé leur exemplaire au début du processus.

La carrosserie angulaire au possible demeure, tout comme l’acier inoxydable qui recouvre le camion d’ailleurs. Le design est très similaire à celui du prototype, notamment au niveau des jantes de 20 pouces recouvertes de ces enjoliveurs qui se prolongent sur les pneus spéciaux.

Derrière, la boîte de chargement peut être recouverte avec un panneau qui peut se replier dans le véhicule. Celle-ci a des dimensions de 6 ‘ par 4 ‘ et propose un plancher entièrement plat. Celle-ci serait, nous dit-on, capable de charger jusqu’à 2 500 lb de matériel, tandis que le volume de cette boîte de chargement, lorsque le couvercle se referme, est de 1 897 litres.

À l’intérieur, l’ambiance très épurée habituelle des produits Tesla est reconduite sans grande surprise. La planche de bord se contente d’un volant presque rectangulaire et d’un écran central qui sert de colonne vertébrale au véhicule. Au centre des deux occupants des places avant, une console qui abrite un espace de rangement, deux porte-gobelets et deux emplacements pour la recharge par induction d’appareils intelligents.

Le Cybertruck peut être équipé de trois niveaux de motorisation. La première, à deux roues motrices arrière, est la plus abordable et celle qui peut rouler le moins loin avec une autonomie annoncée de 250 milles (ou 402 km) et un temps d’accélération à 96 km/h abattu en 6,5 secondes. La capacité de remorquage, quant à elle, est de 7 500 lb, soit l’équivalent d’une camionnette intermédiaire à essence.

La variante à quatre roues motrices, plus chère et plus rapide, vient avec un temps d’accélération de 3,9 secondes jusqu’à 96 km/h et une autonomie plus grande de 340 milles (ou 547 km). En revanche, le modèle à rouage intégral peut remorquer jusqu’à 11 000 lb, un poids plus en ligne avec ce que propose les camionnettes pleine grandeur.

Mais, comme Tesla nous a habitué à des versions de performance, le Cybertruck peut être commandé avec l’ensemble CyberBeast qui ajoute un troisième moteur électrique à l’équation, ce qui réduit le temps à 2,6 secondes pour atteindre 96 km/h sur un départ arrêté. La capacité de remorquage est la même que pour le modèle 4RM, mais la vitesse de pointe passe de 112 milles à l’heure (180 km/h) dans les deux versions régulières, à 130 milles à l’heure (209 km/h). L’autonomie, cependant, baisse quelque peu, à 320 milles (515 km).

Tesla a aussi annoncé qu’un prolongateur d’autonomie serait éventuellement ajouté et ce dernier permettrait au camion de parcourir une distance de plus de 470 milles (ou 756 km). Malheureusement, au moment d’écrire ces lignes, le type de prolongateur d’autonomie n’a pas été dévoilé.

Là où ça devient intéressant pour les futurs clients de ce monstre de la route, c’est son architecture de 800 volts, une technologie qui autorise des recharges en seulement 15 minutes… sur une borne du réseau de Tesla bien sûr. L’opération ajouterait 235 km à l’autonomie possible du camion.

Reste maintenant à savoir si le constructeur connaîtra plus de succès pour la livraison de ses camionnettes, Tesla qui n’a pas une fiche immaculée à ce niveau. Et n’oublions pas que l’industrie automobile au grand complet doit toujours composer avec des troubles d’approvisionnement.

Plusieurs questions demeurent en suspens, notamment celles sur les promesses initiales lancées en 2019. Tesla promettait à la base une camionnette à un prix de départ de 30 000 $ (en dollars américains) et une autonomie pouvant atteindre 805 km. Malheureusement, le prix de départ est doublé aux États-Unis (60 990 $) et la distance possible entre les recharges est limitée à 547 km. Finalement, un nouveau joueur vient de s’ajouter à la guerre des camionnettes électriques.