Le Tesla Cybertruck pourrait être doté du groupe motopropulseur Plaid

Des rumeurs suggèrent que le modèle Performance du Tesla Cybertruck pourrait incorporer le même groupe motopropulseur tri-moteur que celui trouvé dans les modèles Tesla Plaid.

Le modèle Performance du Cybertruck pourrait partager le groupe motopropulseur tri-moteur des modèles Plaid.

Le Cybertruck pourrait offrir une charge bidirectionnelle et une prise de 240v, bien que cela n’ait pas encore été confirmé.

La date officielle de l’événement du Cybertruck reste inconnue, mais les spéculations pointent vers le 21 novembre.

De récentes informations donnent un aperçu des caractéristiques potentielles du tant attendu Tesla Cybertruck. Au cœur des spéculations se trouve la possibilité que le modèle Performance du Cybertruck soit animé par le même groupe motopropulseur tri-moteur actuellement utilisé dans les modèles Tesla Plaid. Cette information a été révélée lors d’un récent appel Spaces sur le réseau social autrefois connu sous le nom de Twitter, X.

BREAKING: Tesla Cybertruck to have bi-directional charging and a 240v outlet! Performance rivals a Plaid Model X. https://t.co/wtfR6GF5vi — Matthew Donegan-Ryan (@MatthewDR) October 4, 2023

Lors de cet appel, une personne ayant eu l’opportunité d’essayer le Cybertruck la soirée précédente a partagé ces détails. Notamment, ce groupe motopropulseur Plaid tri-moteur permet au véhicule d’accélérer de 0 à 100 kilomètres par heure en seulement 2,5 secondes, atteignant une vitesse maximale de 240 kilomètres par heure.

Bien qu’Elon Musk, le PDG de Tesla, ait précédemment évoqué une « configuration Performance SpaceX » pour le Cybertruck, il n’y a eu aucune confirmation officielle de Tesla concernant la présence du groupe motopropulseur Plaid tri-moteur sur le Cybertruck. En plus de cette spéculation sur le groupe motopropulseur, on évoque également que le Cybertruck possède potentiellement une capacité de charge bidirectionnelle et une prise de 240v. Cependant, tout comme les informations sur le groupe motopropulseur, cela reste non confirmé.

L’événement de livraison du Cybertruck fait l’objet de nombreuses spéculations. Bien qu’aucune date officielle n’ait encore été annoncée, certains pensent qu’il pourrait avoir lieu le 21 novembre. Cette date marquerait le quatrième anniversaire de la présentation de. La camionnette électrique de Tesla.

Au cours du dernier mois, le véhicule a été aperçu à plusieurs reprises, présentant des styles uniques et démontrant des caractéristiques telles que son impressionnant rayon de braquage et sa capacité de remorquage. Ces apparitions n’ont fait qu’alimenter la curiosité et l’excitation autour de la prochaine grande sortie de Tesla.