Le syndicat UAW demandent à tous les travailleurs de l’automobile de se syndiquer

L’UAW cherche à se développer après des contrats records.

Des milliers de travailleurs de l’automobile signent des cartes syndicales.

Le syndicat United Auto Workers est en mode conquête. Fort de ses contrats historiques avec Ford, Stellantis et GM, le syndicat lance un appel à tous les travailleurs de l’automobile non syndiqués d’Amérique et leur demande de se syndiquer.

Les contrats ratifiés par l’UAW avec les trois constructeurs de Détroit augmentent les salaires des travailleurs de 25 % sur quatre ans et s’accompagnent d’une hausse significative du coût de la vie et d’autres avantages. En réponse, plusieurs constructeurs automobiles non syndiqués ont annoncé des augmentations de salaire bien moindres pour leur propre personnel.

« Il est temps pour les travailleurs de l’automobile non syndiqués de rejoindre l’UAW et de gagner la justice économique chez Toyota, Honda, Hyundai, Tesla, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Subaru, Volkswagen, Mazda, Rivian, Lucid, Volvo et au-delà », déclare l’UAW sur un site destiné à chacun des constructeurs automobiles non-membres de l’UAW.

La création de syndicats chez tous ces constructeurs automobiles pourrait ajouter 150 000 membres à l’UAW, selon l’organisation. Cela doublerait le nombre de ses membres.

« Nous avons tellement perdu depuis que j’ai commencé à travailler ici, et l’augmentation ne compensera pas cela », a déclaré Jeff Allen, un ouvrier de Toyota Georgetown. « Elle ne compensera pas les avantages médicaux que nous avons perdus, elle ne compensera pas l’usure de nos corps. Nous continuons à construire des véhicules de qualité. Les gens en sont fiers, mais le moral est au plus bas. Ils peuvent vous accorder une augmentation aujourd’hui et augmenter vos prestations de santé demain. Un contrat syndical est le seul moyen d’obtenir ce qui est juste ».

Les nouveaux contrats de l’UAW Detroit Three expirent le 30 avril 2028. Le président de l’UAW, Shawn Fain, a encouragé les syndicats d’autres secteurs à fixer la date d’expiration de leurs contrats, ouvrant ainsi la voie à des grèves de grande ampleur dans tout le pays.