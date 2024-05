Le Subaru Forester 2025 offert à partir de 33 495 $

Le Forester est entièrement nouveau pour 2025.

Un modèle plus raffiné avec plus d’équipement.

Subaru vient de fixer le prix du tout nouveau Forester 2025. Le multisegment compact de Subaru commence à 33 495 $, soit 1 500 $ de plus que l’an dernier.

Le Subaru Forester 2025 a été entièrement redessiné, en commençant par une version plus rigide de la plate-forme mondiale de la marque. La dernière version de l’ensemble d’aide à la conduite EyeSight de Subaru est également incluse cette année, avec l’ajout d’une nouvelle caméra grand-angle pour un fonctionnement plus fluide dans un plus grand nombre de conditions. Le système d’aide à l’arrêt d’urgence est également nouveau et peut arrêter le véhicule de manière contrôlée s’il détecte un conducteur qui ne réagit pas.

La version d’entrée de gamme Commodité comprend la transmission intégrale et un moteur à quatre cylindres à plat de 2,5 litres développant 180 chevaux pour 33 495 $. Elle dispose également de feux à DEL commandés par le volant, d’une climatisation bizone, de jantes en alliage et de deux écrans centraux de 7,0 pouces. Android Auto et Apple CarPlay sont de série, tout comme les sièges chauffants en tissu.

Le modèle Tourisme coûte 5 000 $ de plus et ajoute des phares antibrouillard à DEL, des coques de rétroviseurs couleur carrosserie et un écran central de 11,6 pouces avec les versions sans fil d’Android Auto et d’Apple CarPlay. Elle comprend également le chargement sans fil des téléphones, un volant chauffant et un réglage électrique des sièges en 10 directions. La version Sport, 40 995 $, comprend désormais des garnitures bronze au lieu d’orange, des jantes de 19 pouces et une suspension sport. Elle dispose également d’un système audio Harman Kardon Premium à 11 haut-parleurs et d’une sellerie en cuir souple toutes saisons de Subaru.

La Limited, à 42 995 $, ajoute la navigation GPS avec What3words et le système de surveillance des distractions DriverFocus de Subaru. Les sièges sont en cuir et la banquette arrière est chauffante. Pour 44 995 $, le Premier est le modèle le plus sophistiqué, avec des accents noirs brillants, une galerie de toit surbaissée, et des sièges en cuir et Ultrasuede avec ventilation, finis en noir ou en brun.

Le Subaru Forester 2025 sera disponible en concessions au début de l’été.