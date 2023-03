Le Subaru Crosstrek 2023 débute à 24 995$ au Canada

La compagnie a déjà dévoilé un modèle 2024 rafraichi.

La version actuelle est offerte en cinq niveaux de finition.

Subaru n’offre pas d’options individuelles sur le Crosstrek, mais plusieurs accessoires sont disponibles.

Subaru a dévoilé une version révisée du Crosstrek pour l’année-modèle 2024 qui devrait arriver chez les concessionnaires plus tard cette année, mais en attendant, voici un aperçu des prix et des spécifications du modèle 2023.

Le Subaru Crosstrek actuel est proposé en cinq niveaux de finition qui partagent les deux mêmes moteurs et transmissions, la transmission intégrale symétrique de la marque étant de série sur toutes les versions.

Le moteur de série du Crosstrek est un quatre cylindres de 2,0 litres à plat qui développe 152 chevaux et 145 lb-pi de couple et qui peut être associé à une boîte manuelle à 6 rapports ou à une transmission CVT Lineartronic.

L’autre moteur est un quatre cylindres à plat de 2,5 litres qui développe 182 chevaux et 176 lb-pi de couple et ne peut être associé qu’à la transmission CVT.

Le système de transmission intégrale présente quelques différences entre les modèles équipés d’une transmission manuelle et ceux équipés d’une transmission CVT. Par exemple, le différentiel central est un viscocoupleur sur les modèles Crosstrek à 6 vitesses, tandis qu’il s’agit d’un embrayage de transfert multidisque contrôlé électroniquement sur les modèles équipés de la transmission CVT.

L’aide au démarrage en côte est de série sur tous les modèles, mais le contrôle de la descente est limité aux modèles CVT, qui bénéficient également d’un mode X qui modifie les paramètres du groupe motopropulseur pour faire face à des conditions difficiles. Ces modèles disposent également du sélecteur de mode de conduite SI-Drive.

Subaru associe la suite de fonctions d’aide à la conduite EyeSight à la transmission CVT, ce qui signifie que les versions à boîte manuelle n’offrent pas ces fonctions, qui comprennent notamment : Le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au centrage dans la voie, l’aide au maintien dans la voie, l’alerte de démarrage du véhicule de tête, le freinage pré-collision et la gestion de l’accélération pré-collision.

Commodité

Le Subaru Crosstrek 2023 d’entrée de gamme est le modèle Commodité à 24 995 $ qui est équipé de caractéristiques telles que des phares halogènes automatiques, des feux arrière combinés à DEL, des roues en alliage de 17 pouces, des vitres arrière teintées, un écran tactile de 6,5 pouces pour le système d’info divertissement, Apple CarPlay et Android Auto, un système audio à 4 haut-parleurs avec commandes au volant, un plateau de console centrale éclairé, une pochette sur le dossier du siège passager, des glaces avant automatiques, des jauges analogiques avec éclairage rouge, un écran du groupe d’instruments de 4.2 pouces, des poignées de porte intérieures noires, des garnitures aspect carbone, des sièges avant à réglage manuel (6 pour le conducteur, 4 pour le passager), un revêtement en tissu noir, un volant inclinable et télescopique, un coussin gonflable pour les genoux du conducteur, des lignes de guidage dynamiques pour la caméra de recul, le régulateur de vitesse, un rappel de siège arrière, l’entrée sans clé et l’antidémarrage du moteur.

L’ajout de la combinaison EyeSight et CVT fait passer le PDSF à 27 195 $ et ajoute également une antenne en forme d’aileron de requin couleur carrosserie, un affichage numérique de la vitesse dans le combiné d’instruments et un choix supplémentaire de couleur de peinture extérieure.

Tourisme

La version suivante de la gamme est le modèle Tourisme à 27 595 $ qui ajoute des caractéristiques telles que des feux antibrouillard à DEL, une isolation acoustique supplémentaire sous le capot, un dégivreur d’essuie-glace, un système audio CD à 6 haut-parleurs avec radio satellite XM, deux ports USB à l’avant, la climatisation automatique, un accoudoir arrière, une boîte à gants éclairée, un éclairage d’accueil, des compteurs analogiques blancs avec des accents rouges, un écran numérique de 6.3 pouces sur la console centrale, des surpiqûres orange sur la sellerie, des poignées de porte chromées, un pommeau de levier de vitesse gainé de cuir, des sièges avant chauffants, un volant chauffant gainé de cuir, un système de clé intelligente avec démarrage par bouton-poussoir, et 3 ans de services connectés StarLink qui comprennent la notification d’accident, l’alerte de limite de territoire, le concierge, l’assistance routière améliorée, la prise de rendez-vous pour l’entretien, le verrouillage des portes à distance, la localisation du véhicule, les services d’urgence SOS, et les rapports sur l’état du véhicule.

Choisir EyeSight et la transmission CVT sur le Crosstrek Tourisme fait grimper le prix à 29 595 $ et ajoute également le démarrage à distance du moteur, ainsi que deux couleurs de peinture supplémentaires.

Outdoor

Le Crosstrek Outdoor est proposé à partir de 31 495 $ et comprend le plus gros des deux moteurs ainsi que les fonctions d’aide à la conduite EyeSight. De plus, ce modèle se distingue des autres par son mode X à double fonction, ses palettes au volant avec 8 vitesses simulées, son logo gris fusil, son revêtement plastique supplémentaire autour des passages de roue, son pare-chocs avant unique, ses rétroviseurs extérieurs gris fusil, sa calandre gris fusil, ses jantes en alliage de 17 pouces gris fusil, son écran d’info divertissement de 8.0 pouces, un plateau de protection dans l’espace de chargement, un éclairage DEL de l’espace de chargement, des surpiqûres jaunes, des accents intérieurs en bronze, des poignées de porte intérieures noires, des tapis de sol toutes saisons, un levier de vitesses gainé de cuir, la détection des véhicules arrière et latéraux, la surveillance des angles morts, l’assistance au changement de voie et l’alerte de trafic transversal arrière.

Sport

Le modèle Sport, d’une valeur de 30 095 $, s’appuie sur le modèle Touring et reprend un certain nombre de caractéristiques du modèle Outdoor, comme le système d’info divertissement de 8 pouces, la détection des véhicules arrière et latéraux, la surveillance des angles morts, l’assistance au changement de voie et l’alerte de trafic transversal arrière. En outre, ce modèle se distingue par ses feux de jour à DEL, ses phares adaptatifs à DEL, son toit ouvrant, ses deux ports USB dans l’accoudoir central avant, ses miroirs de courtoisie éclairés, ses pédales et son repose-pieds en alliage d’aluminium, son siège conducteur à 6 réglages électriques et sa sellerie en tissu haut de gamme.

Lorsque l’on choisit EyeSight et la transmission CVT, la facture s’élève à 32 695 $ et le système de freinage d’urgence automatique à l’arrière est ajouté, de même que le démarrage à distance du moteur.

Limited

Le Limited à 35 795 $ est le Crosstrek haut de gamme pour 2023 en raison de ses caractéristiques telles que le moteur de 2,5 L, les poignées de porte chromées, les clignotants à DEL sur les rétroviseurs latéraux, les accents chromés sur la calandre, les roues en alliage de 18 pouces chaussées de pneus Falken, le chrome sur les garnitures de fenêtre, un système de navigation intégré, un abonnement de trois mois à XM trafic, un système audio Harman Kardon haut de gamme à 8 haut-parleurs, un système de climatisation automatique bizone, des accents argentés sur le tableau de bord et les portes, et une sellerie en cuir.

Subaru n’offre pas d’options sur le Crosstrek, mais elle propose un large éventail d’accessoires en concession, allant des antivols de vélo aux kits d’éclairage des pédales, en passant par l’ensemble Sport STI, pour des prix compris entre 4,95 et 1 768 dollars.