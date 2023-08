Le service de robotaxi de Cruise est réduit de 50% à la suite d’une collision avec un camion de pompiers

Un robotaxi de Cruise est entré en collision avec un camion de pompiers qui répondait à un incendie.

La compagnie est maintenant limitée à 50 robotaxis durant la journée et 150 la nuit.

Le bureau des immatriculations local enquête sur des « événements inquiétants » en lien avec Cruise.

Le département californien des immatriculations (DMV) a lancé une enquête sur la division Cruise de GM et ses opérations de robotaxi à la suite d’un certain nombre «d’événements préoccupants».

La semaine dernière, une Chevrolet Bolt EV sans conducteur exploitée comme robotaxi par Cruise dans la région de San Francisco est entrée en collision avec un camion de pompiers qui répondait à une urgence.

Selon la société, le taxi s’est engagé dans une intersection à un feu vert mais n’a pas remarqué un camion de pompiers qui arrivait de la rue perpendiculaire avec sa sirène et ses feux d’urgence activés.

Le camion n’a pas pu éviter la voiture sans conducteur et le passager qu’il transportait a été légèrement blessé.

Ce n’est pas non plus la première fois qu’un véhicule Cruise cause des problèmes dans les rues de San Francisco, même si l’on ne tient compte que des événements survenus ce mois-ci.

En effet, il y a une semaine, une flotte de 10 robotaxis Cruise a provoqué des embouteillages dans la ville lorsqu’ils se sont soudainement arrêtés au milieu de la route pendant environ 20 minutes en raison de problèmes de connectivité.

Cruise a déclaré que cet incident était dû à un grand festival de musique qui se tenait dans la région, ce qui implique que l’événement a perturbé les signaux sans fil utilisés par les voitures pour communiquer avec leur environnement.

Ce qui rend le timing de ces deux derniers événements malheureux impliquant les robotaxis de cruise, c’est qu’ils se sont produits quelques jours seulement après que l’entreprise, ainsi que son rival Waymo, aient reçu l’autorisation d’étendre leurs opérations commerciales dans la région.

Malgré tout, Cruise continue d’affirmer que ses véhicules et son entreprise contribuent à rendre les routes plus sûres puisque « Plus de cent personnes perdent la vie chaque jour sur les routes américaines, et d’innombrables autres sont gravement blessées » dans des accidents causés par des conducteurs humains.

Le DMV de Californie ne semble toutefois pas aussi convaincu de la sécurité des véhicules autonomes de l’entreprise et vient d’ordonner une réduction de 50 % de la flotte jusqu’à ce que son enquête sur le sujet soit terminée.

Cela signifie que Cruise ne sera pas autorisé à faire rouler plus de 50 robotaxis à la fois pendant la journée et 150 pendant la nuit, du moins pour quelques jours.

Outre l’agence d’État, des habitants de San Francisco et des autorités locales ont récemment exprimé leur inquiétude quant au déploiement rapide de nouvelles technologies de conduite autonome à San Francisco, qui, selon eux, ne sont pas encore prêtes pour des tests à grande échelle.

Source : TechCrunch