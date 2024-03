Le Salon International de l’Auto de Québec 2024 ouvre ses portes aujourd’hui

À Québec, la semaine de relâche rime avec le Salon International de l’Auto de Québec. Au lendemain de la matinée des médias à laquelle le maire Bruno Marchand a tenu un discours et de la soirée bénéfice, le Salon International de l’Auto de Québec ouvre officiellement ses portes ce matin.

La 42e édition de l’événement se tient du 5 au 10 mars 2024 au Centre de Foires d’ExpoCité.

Comme chaque année, ce salon se démarque par la quantité de marques qui y sont représentées. Le tout est possible grâce à l’implication des concessionnaires de la région en plus des manufacturiers. Les marques suivantes sont présentes: Hyundai, Kia, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Fiat, Ford, Volkswagen, Toyota, Nissan, Infiniti, Lexus, Mitsubishi, Volvo, Mercedes-Benz, Alfa Romeo, Cadillac, Genesis, BMW, MINI, Maserati, McLaren, Lotus, GMC, Buick, Chevrolet, Audi, Porsche, Lamborghini et Tesla.

Les visiteurs du Salon International de l’Auto de Québec auront la chance de se rincer l’oeil avec les voitures exotiques de la collection d’Automobiles Etcetera en plus de l’hommage aux voitures anciennes de Cuba. Également, ils pourront voir de près la Manic GT appartenant à Gérard Deltell.

Parmi les activités familiales que l’on retrouve sur place, mentionnons entre autres la petite piste de go-karts électriques.

Qui plus est, CAA-Québec organise des essais routiers de véhicules électriques une fois de plus cette année.

Informations à retenir

Endroit: Centre de Foires d’ExpoCité

Horaire:

Mardi 5 mars 2024: 9h30 à 21h

Mercredi 6 mars 2024: 9h à 21h

Jeudi 7 mars 2024: 9h à 21h

Vendredi 8 mars 2024: 9h à 21h

Samedi 9 mars 2024: 9h à 21h

Dimanche 10 mars 2024: 9h à 17h