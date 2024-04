Découvrez les derniers véhicules électriques au Salon du véhicule électrique de Montréal 2024, qui propose des essais de 80 modèles à l’emblématique Stade olympique.

Le Salon du véhicule électrique de Montréal 2024 offre la possibilité d’essayer 80 véhicules électriques jusqu’au 21 avril.

Les participants doivent réserver les essais sur place avec un permis valide ; les modèles de luxe et les modèles populaires sont inclus.

Les caractéristiques comprennent 69 modèles exposés, des conférences éducatives et des pistes d’essai de micromobilité.

Le Salon du véhicule électrique de Montréal 2024 (SVEM) a débuté vendredi au Stade olympique, offrant aux visiteurs une occasion unique de se mettre au volant des derniers véhicules électriques (VE) des principaux constructeurs automobiles. Jusqu’à dimanche, le salon permet aux visiteurs de tester 80 modèles différents de VE sur les routes autour du site.

Le SVEM, qui en est à sa septième édition, est devenu un événement important qui témoigne de l’expansion rapide du marché des voitures électriques au cours des dernières années. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les VE, car les préoccupations liées aux émissions et au changement climatique stimulent la demande.

Pour participer aux essais de conduite, les participants doivent simplement réserver sur place au stade olympique, en présentant un permis de conduire valide. Un système de créneaux horaires permet d’attribuer les véhicules de chaque modèle en fonction des disponibilités.

Parmi les 80 voitures disponibles pour les essais routiers, on trouve des modèles populaires tels que la nouvelle Tesla Model 3, la camionnette Ford F-150 Lightning, la BMW i4 M50, la Cadillac LYRIQ, la Kia EV9, la Hyundai IONIQ 6 et le Chevrolet Blazer. La liste complète peut être consultée sur le site web du salon.

En plus de la flotte d’essai, les halls d’exposition du SVEM présentent un total de 69 modèles électriques dans des catégories telles que les berlines, les VUS, les camions, les véhicules de luxe, et plus encore. Un certain nombre de véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) sont également exposés.

Si les essais de conduite et l’espace d’exposition constituent l’attraction principale, l’événement de trois jours propose une gamme complète d’activités et d’attractions. Il s’agit notamment de pistes d’essai intérieures pour les vélos électriques, les scooters et d’autres véhicules de « micromobilité », ainsi que de conférences éducatives données par des experts et des spécialistes des VE.

Les organisateurs ont constaté une croissance constante de la fréquentation du SVEM depuis son lancement en 2018. L’année dernière, l’événement a attiré plus de 32 000 visiteurs et près de 2 500 essais de conduite ont été effectués – ce qui illustre l’intérêt croissant des consommateurs pour les VE.

Le Salon du véhicule électrique de Montréal 2024 se déroule tout le weekend, du 19 au 21 avril au Stade olympique. Les billets sont disponibles en ligne ou sur place au prix de 16 $.