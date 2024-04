Le Salon du véhicule électrique de Montréal 2024 enregistre une forte participation avec plus de 31 000 visiteurs

Surmontant l’adversité, le plus important salon de VE de Montréal met en lumière l’avenir de la mobilité électrique

Le SVEM 2024 attire plus de 31 000 personnes malgré les changements de lieu, le récent incendie, les taux d’intérêt élevés et les réductions de subventions.

Les visiteurs ont effectué plus de 2 000 essais de conduite et 3 000 essais de petits véhicules électriques.

Malgré une fréquentation légèrement inférieure à celle de 2023, l’événement souligne la dynamique croissante de l’adoption des véhicules électriques.

La 7e édition du Salon du véhicule électrique de Montréal (SVEM) s’est achevée après trois jours, du 19 au 21 avril, surmontant les obstacles logistiques et les vents difficultés économiques pour attirer plus de 31 000 visiteurs au Stade olympique.

La principale exposition de véhicules électriques à Montréal a été déplacée ailleurs à l’intérieur du Stade olympique après que des réparations de dernière minute au toit ont forcé le changement de l’emplacement original. Les organisateurs ont également dû faire face aux conséquences d’un récent incendie, à la hausse des taux d’intérêt qui a eu un impact sur les dépenses de consommation et à la fin des subventions provinciales pour les véhicules électriques.

Plus de 80 exposants et 23 marques automobiles ont présenté 69 véhicules, tandis que les visiteurs ont effectué plus de 2 000 essais de voitures et de VUS avec près de 4 000 participants. En outre, 3 000 essais de petits véhicules électriques, tels que des vélos et des scooters, ont été effectués sur une piste intérieure.

Au total, 31 618 personnes ont assisté au SVEM 2024, une forte participation compte tenu des défis économiques liés aux taux d’intérêt élevés qui ont un impact sur les dépenses de consommation. Cependant, la fin annoncée des subventions aux véhicules électriques et la flambée des prix de l’essence quelques jours avant l’événement – qui a récemment atteint plus de 1,90 $ le litre à Montréal – ont stimulé l’intérêt du public pour le transport électrique.

Les principaux constructeurs automobiles ont mis en place des expositions attrayantes pour présenter leurs dernières offres de véhicules électriques. Parmi ceux-ci, citons la Subaru Solterra 2024 légèrement rafraîchie et les débuts canadiens de la camionnette Ram 1500 Ramcharger EV, dotée d’une autonomie de 1 110 km et de robustes capacités de remorquage.

Les promoteurs de l’événement, les exposants et les visiteurs se sont déclarés très satisfaits de la 7e édition du SVEM, qui s’est déroulée malgré les travaux routiers et les températures froides du printemps à Montréal.

Alors que la 6e édition de la SVEM en 2023 a attiré 32 387 participants, les chiffres moins élevés mais tout de même impressionnants de l’exposition de cette année peuvent refléter les pressions économiques actuelles comme celles mentionnées ci-dessus.

Pour ce qui est du prochain Salon, le 8e SVEM a été annoncé pour le printemps 2025, dans un lieu qui reste à déterminer. Les VE représentant 10 % des ventes de véhicules neufs au Canada, le Salon du véhicule électrique de Montréal 2024 a montré que la révolution électrique sur nos routes s’accélère rapidement.