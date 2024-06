Le Salon de l’auto de Genève annulé pour de bon

Le Salon de l’auto de Genève édition Qatar est toujours au programme en novembre 2025.

La pandémie de la COVID-19 a coulé l’événement.

Le circuit des salons automobile d’envergure était déjà menacé, et ce, même avant la pandémie de la COVID-19 déclenchée en 2020. La disponibilité de l’information en ligne était déjà un facteur nuisible pour la tenue de ces expositions coûteuses qui, années après années, devaient plus souvent qu’autrement essuyer des achalandages réduits.

Toutefois, la crise mondiale qui a duré plus d’une année a coulé l’espoir de revoir certains de ces salons traditionnels. L’un des joyaux de ces réunions annuelles est sans contredit le Salon de Genève, l’événement qui a ouvert ses portes pour la première fois en 1905. Les nouvelles ne sont malheureusement pas bonnes en ce qui concerne l’événement organisé dans la ville suisse.

En effet, la haute direction du salon a déclaré que le Salon de Genève n’ouvrirait pas ses portes en 2025, après un événement ayant réuni seulement quelques marques automobiles : Renault, Lucid Motors et quelques divisions chinoises. Jadis l’endroit par excellence où plusieurs divisions automobiles à vocation exotique dévoilaient leurs plus récentes créations, le Salon de Genève a perdu beaucoup de son lustre dans les dernières années.

Rappelons qu’en plus de l’annulation à la dernière minute de l’édition 2020 (à cause des risques de propagation du coronavirus), le Salon de Genève n’a pas ouvert ses portes en 2021 et en 2022. Qui plus est, en 2023, le salon a été déplacé au Qatar, ajoutant l’insulte à l’injure.

Le président de la fondation organisatrice du salon, M. Alexandre de Senarclens, a déclaré : « Le manque d’intérêt des constructeurs pour le Salon de Genève dans un contexte industriel difficile, la concurrence des salons de Paris et de Munich, privilégiés par leur industrie nationale, et les niveaux d’investissement nécessaires au maintien d’un tel salon, sonnent le glas d’une future édition ».

D’ailleurs, cette même fondation sera dissoute, une très mauvaise nouvelle pour ceux et celles qui croyaient encore au retour de l’événement annuel.

L’organisation du Salon International de l’auto de Genève au Qatar au mois de novembre 2025 demeure en revanche dans les plans.