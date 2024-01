Le Salon de l’Auto de Détroit reviendra en janvier 2025

Le Salon a connu plusieurs problèmes depuis son changement d’horaire en 2020.

Les organisateurs ont décidé que l’hiver est un bon moment pour être à l’intérieur à Détroit.

Le salon de l’automobile de Détroit déménage. Encore une fois. Cette fois, l’équipe en charge du salon renonce complètement à l’année 2024 et ramène le salon à sa date d’origine, en janvier (2025).

Le salon international de l’automobile d’Amérique du Nord, le nom exact du salon de Détroit, s’est tenu en janvier pendant des décennies. Il s’agissait du premier salon de l’année, ce qui permettait d’ajouter un peu d’éclat et de glamour. C’était aussi une activité à faire à Détroit en hiver, en dehors des matchs des Red Wings ou des Pistons.

Puis, en 2020, les portes se sont refermées. Les organisateurs du salon, la Detroit Area Dealers Association, prévoyaient de déplacer le salon 2020 de janvier à juin, dans l’espoir d’attirer plus de visiteurs et d’avoir plus d’activités à l’extérieur.

En juin de cette année-là, le salon devait se tenir dans un hôpital de terrain pour la pandémie de Covid.

Les plans pour 2021 prévoyaient de déplacer l’exposition en septembre 2021. Ce salon a également été annulé. Les éditions 2022 et 2023 ont eu lieu en septembre, mais elles ont été largement ignorées par les constructeurs automobiles, les médias et, surtout, les clients.

C’est donc de nouveau en janvier que se tiendra le salon 2025, avec une année de décalage. Le salon se tiendra du 10 au 20 janvier à Huntington Place (anciennement COBO Hall), siège historique de l’événement.

« Le Detroit Auto Show est heureux d’annoncer que ce salon emblématique reviendra à ses racines et débutera en janvier 2025 », a déclaré Rod Alberts, directeur exécutif du Detroit Auto Show et de la Detroit Auto Dealers Association, dans un communiqué. « Notre objectif principal est de créer un salon de l’automobile percutant et de mettre en valeur notre ville et notre industrie. Après avoir discuté avec de nombreux partenaires, nous pensons que la date de janvier est la plus judicieuse. Dans un paysage automobile mondial en constante évolution, cette mise à jour reflète nos efforts pour continuer à réimaginer le salon de l’automobile de Détroit en gardant à l’esprit ce qui compte le plus : susciter l’enthousiasme des gens pour les voitures ».