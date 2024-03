Le rugissement passe à l’électrique : La série V de Cadillac se refait une beauté à zéro émission

Célébration des 20 ans de la série V avec une vision audacieuse de l’avenir

Cadillac célèbre le 20e anniversaire de la Série V et présente le concept Opulent Velocity à zéro émission.

L’Opulent Velocity fusionne le luxe et la haute performance électrifiée, redéfinissant ainsi Cadillac.

Le terrain d’essai du sport automobile transfère la technologie de course aux voitures de route de la série V.

Cadillac célèbre les deux décennies de la série V, non seulement en se remémorant son passé de haute performance, mais aussi en s’orientant vers une nouvelle direction passionnante en matière de performance zéro émission. Aujourd’hui, Cadillac a donné un aperçu de l’avenir avec le véhicule conceptuel Opulent Velocity.

Ce concept audacieux réunit deux forces qui définissent Cadillac depuis plus d’un siècle : le confort luxueux et les performances à grande vitesse. Bryan Nesbitt, directeur exécutif de Cadillac Global Design, décrit l’Opulent Velocity comme un aperçu de l’avenir de la performance et du luxe avec zéro émission.

Les origines de la série V : La rencontre de la passion et de la performance

En 2004, la passion de Cadillac pour la performance a pris une nouvelle direction avec le lancement de la série V au Sebring International Raceway. La victoire historique de la voiture de course CTS-V.R cette année-là a marqué le début d’un héritage qui allait remodeler les performances américaines pour les vingt années suivantes.

La série V a évolué au fil du temps, repoussant les limites de l’artisanat, de la technologie et des sensations fortes. Les derniers modèles, la CT5-V et la CT5-V Blackwing 2025, perpétuent cette tradition en offrant une puissance, un raffinement et des performances exceptionnelles sur circuit.

Opulent Velocity : Un aperçu de l’avenir de la performance

Le concept Opulent Velocity ne se contente pas d’honorer le passé, il ouvre la voie à l’avenir de la performance sans émission. Cette vision associe la touche luxueuse de Cadillac à une expérience de conduite palpitante jamais vue auparavant.

Comme l’indique Nesbitt, « de plus amples détails seront communiqués dans le courant de l’année, alors restez à l’écoute ». Une chose est sûre : Cadillac est prête à redéfinir ce que signifie être une marque performante à l’heure de la mobilité durable.

La course automobile, terrain d’expérimentation pour l’innovation

Le lien profond qui unit Cadillac aux sports mécaniques est au cœur de sa philosophie de la performance. Qu’il s’agisse des victoires en course ou de la technologie embarquée dans les voitures de route, la course a joué un rôle crucial dans le transfert des connaissances et de l’innovation de la piste à la rue.

Ce week-end, Cadillac est de retour aux 12 heures de Sebring pour défendre sa victoire de l’année dernière et démontrer son engagement en matière de performance et d’innovation. Brandon Vivian, ingénieur en chef chez Cadillac, explique comment la série V comble le fossé entre les succès de Cadillac en compétition et l’influence qu’ils ont sur les véhicules routiers.