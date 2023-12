Le Rivian R2 suivra le même processus que la Tesla Model 3

Le Rivian R2 sera un multisegment de taille intermédiaire.

Le véhicule aura un prix de départ de 40 000 $ US.

Jusqu’ici, le petit constructeur Rivian s’est surtout démarqué par sa double offre de véhicules utilitaires électriques. Le pickup R1T et le multisegment R1S sont deux produits qu’on peut qualifier de luxueux, mais justement, le fait que les tarifs exigés soient assez salés rend la pilule plus difficile à avaler pour le commun des mortels.

La bonne nouvelle, c’est que Rivian travaille à rendre ses véhicules plus accessibles avec sa série de véhicules R2. En fait, lors d’un entretien récent avec le balado How I Built This avec Guy Raz, le PDG de Rivian, RJ Scaringe, a confirmé que la série R2 serait similaire à la Tesla Model 3 en matière d’accessibilité et de déploiement sur le marché. Autrement dit, LE modèle abordable de Rivian aura comme cible la berline Tesla, la Model 3 qui trône déjà au sommet des ventes de VÉ à l’échelle mondiale.

Selon le principal intéressé, le développement du Rivian R2 sera très similaire au chemin de croix qu’a parcouru Tesla lors de la phase de développement de la Model 3.

Bien entendu, le R2 – y en aura-t-il deux versions comme le R1T et le R1S ? – respectera la philosophie de design de la marque, mais dans un format plus compact et avec une grille de prix plus accessible. Ce qui veut également dire que le R2 sera assemblé à plus grande échelle. À ce sujet, Rivian prépare déjà la construction d’une autre usine en Géorgie, le constructeur qui a également annoncé qu’il avait déterminé son partenaire dans cet autre gigantesque projet. Ce dernier sera Clayco.

On sait également que le R2 aura un prix de départ d’environ 40 000 dollars américains. L’utilitaire R2 aura des dimensions de VUS intermédiaire, ce qui laisse de la place pour un modèle encore plus abordable. Au moment d’écrire ces lignes, il s’agit là de pures spéculations toutefois.

Le constructeur américain a comme objectif, avec sa nouvelle usine, d’assembler pas moins de 200 000 véhicules par année d’ici 2026 lorsque le complexe sera opérationnel. La construction de cette méga usine débutera plus tard en 2024.

Avec un peu de chance et une économie favorable à l’élargissement des parts de marché de la voiture électrique, Rivian pourrait devenir l’un des joueurs importants s’il réussit à implanter de manière efficace sa gamme de véhicules abordables.