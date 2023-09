Le Rivian R1T transformé en bête tout-terrain « Apocalypse Nirvana »

Apocalypse Manufacturing offre une transformation extrême tout-terrain pour le Rivian R1T, nommée Apocalypse Nirvana, rivalisant avec l’apparence du Tesla Cybertruck.

Le design original du Rivian R1T, parfois décrit comme discret, subit une transformation audacieuse par Apocalypse Manufacturing.

Le camion retravaillé, baptisé Apocalypse Nirvana, arbore des panneaux angulaires et est équipé pour mieux répondre aux terrains accidentés.

Joe Ghattas, à l’origine de la modification, exprime le désir de collaborer directement avec Rivian à l’avenir.

Bien que le Rivian R1T soit reconnu pour sa vitesse et sa puissance, il a souvent été perçu comme moins imposant en raison de ses phares arrondis et de son design de carrosserie contemporain. Reconnaissant cette disparité entre l’apparence et la capacité, Apocalypse Manufacturing a relevé le défi de repenser le R1T, aboutissant à l’Apocalypse Nirvana.

Le R1T modifié n’a désormais plus peur d’afficher ses couleurs, alors qu’il prêt pour les terrains difficiles et ressemble étonnamment au Tesla Cybertruck. Les modifications ne sont pas seulement esthétiques, puisque Joe Ghattas, la personne derrière SoFlo Customs et Apocalypse Manufacturing, a souligné la performance impressionnante du R1T, notant sa puissance de près de 1 000 chevaux et son accélération remarquable.

Pour aligner l’esthétique du camion avec ses capacités, Ghattas et son équipe ont entrepris d’importantes modifications. « Nous avons refait toute la carrosserie du camion, l’avons surélevé pour accommoder des pneus de 38 pouces, et ajouté une plaque de protection sous le camion pour une véritable expérience tout-terrain », a-t-il déclaré. Cependant, le processus de modification était complexe. L’équipe a fabriqué chaque pièce des composants de suspension améliorés et a dû naviguer autour des défis posés par les capteurs du R1T et les fonctionnalités de sécurité.

Malgré le processus exigeant, Ghattas reste très impressionné par la technologie de Rivian. Il a exprimé l’aspiration d’établir une relation plus profonde avec Rivian, comparant son rôle à celui de Shelby ou Brabus pour d’autres marques de voitures. Avec toutes ses améliorations, l’Apocalypse Nirvana à quatre moteurs, dérivé du Rivian R1T, devrait être vendu à un prix avoisinant les 150 000 dollars américains.