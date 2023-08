Le Rivian R1T à deux moteurs atteint une autonomie de plus de 560 km selon l’EPA

La nouvelle configuration du Rivian R1T à deux moteurs présente de grandes améliorations en termes d’autonomie et d’efficacité par rapport aux autres modèles.

La configuration du groupe motopropulseur de la Rivian R1T à deux moteurs révèle des avancées significatives en termes d’autonomie et d’efficacité par rapport à la version à quatre moteurs.

Équipé de moteurs Enduro développés à l’interne, le Rivian R1T DM a atteint une autonomie combinée EPA de 566 km (352 miles) avec des roues de 21 pouces.

La variante à roues de 22 pouces du Rivian R1T DM Large Pack présente une autonomie combinée EPA de 549 km (341 miles).

Le plus récent véhicule de Rivian, la camionnette électrique R1T, équipée d’un groupe motopropulseur à deux moteurs (DM), a dévoilé des améliorations substantielles en termes d’autonomie et d’efficacité, ce qui la distingue des autres variantes telles que le Quad-Motor (QM).

Le Rivian R1T DM, dont la production a débuté en mai, a récemment fait l’objet d’évaluations complètes de l’autonomie et de l’efficacité par l’EPA, en particulier pour la configuration de la batterie Large Pack avec des roues de 21 et 22 pouces. Ces évaluations ont donné un aperçu positif de l’efficacité des moteurs Enduro conçus et produits à l’interne.

Pour la version à roues de 21 pouces du Rivian R1T DM Large Pack, l’autonomie combinée selon les normes EPA atteint le chiffre impressionnant de 566 km (352 miles), dépassant ainsi l’estimation initiale du constructeur. De même, la version à roues de 22 pouces affiche une autonomie combinée selon les normes EPA de 549 km (341 miles), dépassant la projection initiale du constructeur qui était de 512 km (320 miles). Ces chiffres prometteurs s’appliquent de la même manière aux versions standard et Performance.

Bien que l’autonomie de la version aux jantes de 20 pouces ne soit pas encore disponible sur le site officiel de l’EPA, Rivian estime que les roues tout-terrain de 20 pouces offrent une autonomie approximative de 482 km (300 miles).

Principales caractéristiques de performance :

– Transmission intégrale à deux moteurs (DM AWD) : 533 ch, 610 ft-lbs, 0-60 mph en 4,5 secondes

– Batterie de grosse capacité (21 pouces) : 566 km (352 miles)

– Batterie de grosse capacité (22 pouces) : 549 km (341 miles)

– Traction intégrale à deux moteurs (Perf. DM AWD) : 665 ch, 829 ft-lbs, 0-60 mph en 3,5 secondes

– Batterie de grosse capacité (21 pouces) : 566 km (352 miles)

– Batterie de grosse capacité (22 pouces) : 549 km (341 miles)

Par rapport aux autres variantes de la R1T, la version à deux moteurs présente une supériorité évidente en termes d’autonomie, bien qu’elle utilise le même pack de batteries. Cette supériorité est due à une efficacité accrue, qui permet une meilleure consommation d’énergie, y compris les pertes liées à la charge.

Pour la Rivian R1T DM 2023, les estimations de consommation d’énergie, en tenant compte des pertes de charge, s’élèvent à :

– Roues de 21 pouces : 432 Wh/km (69,5 Wh/mi) [6,5 % de consommation d’énergie en moins par rapport à QM].

– Roues de 22 pouces : 443 Wh/km (71,3 Wh/mi) [10,7 % de consommation d’énergie en moins par rapport à QM].

Ces chiffres convaincants soulignent les avantages de la variante à double moteur en termes d’efficacité et d’autonomie, ce qui en fait un choix équilibré pour les clients qui recherchent des performances optimales sans compromettre la consommation d’énergie.