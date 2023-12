Le retour de la Toyota MR2 passe-t-il par l’électrique ou le thermique?

Est-ce que Toyota pourrait offrir la future MR2 avec un 3-cylindres turbo?

Le prototype FT-Se a été montré à Bruxelles.

Il est également possible que cette réincarnation moderne de la MR2 soit 100 % électrique.

Dévoilée en primeur mondiale au Salon de la Mobilité de Tokyo plus tôt au mois d’octobre dernier, le concept FT-Se (pour Future Toyota Sports electric) n’a rien fait pour calmer l’engouement envers le potentiel retour d’une MR2 au sein de l’alignement de la marque.

Le retour d’un coupé agile à motorisation centrale se retrouve dans le moulin à rumeurs depuis quelques années déjà et en ce début de semaine enneigé, Toyota était du côté de Bruxelles en Belgique pour dévoiler plusieurs autres véhicules concepts électrifiés destinés au marché européen, notamment ce sympathique multisegment urbain simplement baptisé Urban SUV.

Et parmi les véhicules montrés, le coupé FT-Se était de retour au grand plaisir des amateurs de conduite inspirée. Pour l’instant, cette spectaculaire sportive conserve sa motorisation 100 % électrique, le constructeur qui ne semble pas vouloir céder à la tentation d’intégrer la motorisation 3-cylindres turbo déjà implantée à bord de la GR Yaris européenne et notre propre GR Corolla nord-américaine. D’ailleurs, il est même possible que ce moulin serve de motorisation à la prochaine génération du coupé GR 86.

Selon le site web sud-africain carmag.co.za, Toyota a même songé à modifier la GR Yaris pour en faire une version à tirage très limité avec un repositionnement de la motorisation derrière les occupants « à la Renault 5 Turbo », mais que la haute direction préférait l’impact visuel d’un coupé à motorisation centrale comme la défunte MR2.

Il sera intéressant de suivre ce dossier, Toyota qui viserait un dévoilement final quelque part en 2026. Ce n’est donc pas demain la veille qu’on pourra voir une version de production de ce futur coupé haute performance.

Dans son communiqué sur le concept FT-Se, Toyota réitère qu’il entend utiliser des matériaux légers, notamment des batteries aux dimensions compactes pour offrir un comportement des plus sportifs à bord de sa future création sportive.

Voici d’ailleurs comment le constructeur voit son prototype : « Le concept FT-Se est une vision de la façon dont une voiture de sport 100 % électrique à batterie pourrait devenir un véhicule unique en son genre pour faire battre toujours plus fort le pouls du conducteur et établir avec lui un lien à long terme. »