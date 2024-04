Le Ram 1500 Ramcharger 2025 fera ses débuts Canadien au Salon du véhicule électrique de Montréal

Voyez les débuts Canadien du Ram 1500 Ramcharger 2025 au Salon du véhicule électrique de Montréal, qui présente la technologie et l’innovation automobiles de pointe.

Stellantis présente le Ram 1500 Ramcharger 2025 avec une autonomie de 1 110 km au Salon des véhicules électriques de Montréal.

Le Ramcharger se caractérise par un remorquage robuste, une accélération rapide et des capacités de recharge bidirectionnelle innovantes.

La vaste gamme de VE de Stellantis y sera, y compris la Fiat 500e 2024.

Le Salon du véhicule électrique de Montréal 2024 débutera ce vendredi, et Stellantis s’emparera des projecteurs en présentant en première Canadienne sa camionnette électrique Ram 1500 Ramcharger 2025, très attendue.

L’événement de trois jours, qui se tient au Stade olympique jusqu’au 21 avril, rassemble les dernières offres de véhicules électriques et hybrides rechargeables, alors que les constructeurs automobiles se livrent à une course pour conquérir le marché des véhicules électriques.

Pour Stellantis, le salon représente une étape importante dans le cadre de son plan stratégique « Dare Forward 2030 ». Il prévoit un engagement de plus de 30 milliards d’euros jusqu’en 2025 pour développer des véhicules électriques à batterie sur l’ensemble de ses marques, notamment Dodge, FIAT, Jeep et Ram.

La pièce maîtresse de l’exposition chez Stellantis sera le Ramcharger 2025, présenté comme combinant « une autonomie sans précédent avec de nouveaux niveaux de capacité et de performance ». Alimenté par un bloc de batteries de 92 kWh et deux moteurs électriques, il affiche une autonomie de 1 110 kilomètres, une accélération fulgurante de 0 à 100 km/h en moins de 4,5 secondes et un couple de plus de 615 livres-pieds.

De manière impressionnante, le Ramcharger conserve une capacité de remorquage de 6 350 kg (14 000 lbs) et une capacité de charge utile maximale de 1 191 kg (2 625 lbs). La recharge bidirectionnelle permet également d’utiliser la batterie du camion pour alimenter une maison en cas de panne.

« Avec l’arrivée de six véhicules électriques à batterie sur le marché canadien cette année, nous sommes ravis de participer au Salon du véhicule électrique de Montréal et de présenter les prochaines nouveautés dans nos salles d’exposition », a déclaré Patrice Demers, président de la Coopérative publicitaire des concessionnaires Chrysler du Québec (CPCQ).

Outre le Ramcharger, Stellantis présentera son véhicule électrique compact Fiat 500e 2024 à 39 995 $, doté d’une autonomie de 227 kilomètres, ce qui en fait le nouveau véhicule électrique le moins cher au Canada pour l’année-modèle 2024.

Le concept futuriste Dodge Charger Daytona SRT attirera également l’attention. Il préfigure la vision de la marque en matière de voitures musclées électrifiées, avec un système d’échappement acoustique « Fratzonic » en instance de brevet.

Des offres hybrides rechargeables telles que la Dodge Hornet R/T 2024 et les Jeep Wrangler 4xe et Grand Cherokee 4xe démontrent que la voie de l’électrification de Stellantis s’étend également aux segments de la haute performance et du tout-terrain.

Le Salon du véhicule électrique de Montréal 2024 se déroule du vendredi 19 au dimanche 21 avril au Stade olympique. Il présentera les plus récents véhicules électriques et hybrides rechargeables, alors que les constructeurs automobiles s’efforcent de conquérir le marché des véhicules électriques au Canada et ailleurs. Pour réserver vos billets ou pour avoir plus d’informations, visitez le site de l’événement à l’adresse suivante: svem.ca.