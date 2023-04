Le Ram 1500 2023 débute à 52 740$ au Canada

8 niveaux d’équipement, trois mécaniques, deux longueurs de caisse et deux longueurs de cabine sont offerts.

La version la plus dispendieuse est le TRX à 111 290$ qui est propulsé par un moteur V8 compressé à 702 chevaux.

La précédente génération du Ram 1500 est toujours offerte sous le nom 1500 Classic.

Le Ram 1500 a été le deuxième pick-up le plus vendu au Canada l’année dernière et très peu de changements ont été apportés au modèle 2023.

Cette camionnette est proposée en 8 niveaux de finition différents, dont certains peuvent être commandés avec deux longueurs de caisse et deux longueurs de cabine différentes.

Le groupe motopropulseur de série est le moteur V6 Pentastar de 3,6 litres équipé du système d’hybridation légère e-Torque. Un V8 Hemi de 5,7 litres avec ou sans le système e-Torque est également disponible, et le TRX, axé sur les performances, est propulsé par un V8 suralimenté de 6,2 litres qui développe 702 chevaux et un couple de 650 lb-pi.

Les trois moteurs sont associés à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports et la transmission 4×4 est une option de 4 000 $ sur les modèles Tradesman et Big Horn, et de série sur les autres.

La caisse standard mesure 6’4 » et est associée soit à la cabine Quad Cab, soit à la plus longue Crew Cab, cette dernière étant une option de 4 995 $ sur les modèles Tradesman et Big Horn.

Le choix de la caisse plus courte de 5’7 » sur ces deux versions ajoute 1 700 dollars au total par rapport à la version Quad Cab à caisse longue, mais il inclut également la cabine Crew Cab.

La cabine double est de série sur tous les autres modèles, auquel cas la caisse de 6’4 » est une option qui coûte 1 395, 1 595 ou 1 895 dollars selon le niveau de finition.

Tradesman

La version d’entrée de gamme du Ram 1500 2023 est le Tradesman à 52 740 $. Ce modèle comporte des éléments tels que des roues en acier de 18 pouces, une calandre noire, des poignées de porte noires et des pare-chocs noirs, des phares automatiques, des rétroviseurs extérieurs électriques chauffants, un hayon amorti, du vinyle noir sur les planchers, Apple CarPlay et Android Auto, des bacs de rangement sous le plancher dans les modèles à cabine d’équipe, un écran de 3. 5 pouces dans le combiné d’instruments, Uconnect 3 avec écran tactile de 5 pouces, l’accès et démarrage sans clé, une lunette arrière fixe, un revêtement en vinyle robuste, une banquette avant divisée, un siège conducteur manuel à 4 positions, 6 haut-parleurs, un abonnement d’un an à Sirius XM Guardian, le frein de stationnement électrique, des volets de calandre actifs et des amortisseur d’air actif à l’avant.

Parmi les options disponibles sur ce modèle, citons le groupe Tradesman à 1 145 $, qui comprend une doublure de caisse pulvérisée et un attelage de remorque de classe IV, le groupe Tradesman niveau 1 à 1 200 $, qui comprend une sellerie en tissu, de la moquette sur les planchers, une lunette arrière coulissante à commande électrique et la radio Sirius XM.

L’ensemble commodités de caisse de 1 445 $ ajoute également des dispositifs d’arrimage, un marchepied de caisse déployable et un éclairage de caisse, tandis que l’ensemble Allure SXT de 1 495 $ comprend des jantes en alliage de 18 pouces ainsi que des détails chromés sur la calandre, les pare-chocs, les enjoliveurs de phares et les écussons.

Enfin, l’ensemble Attelage de remorque de 2 495 $ comprend des rétroviseurs électriques chauffants pour le remorquage avec lampes de courtoisie, une commande de marche arrière pour la remorque, un système de surveillance de la pression des pneus de la remorque, un écran de 8,4 pouces pour le système d’info divertissement Uconnect 5, ainsi qu’un point d’accès WiFi 4G.

Big Horn

Le niveau de finition Big Horn (56 240 $) s’appuie sur le Tradesman en ajoutant des éléments tels que des jantes en alliage de 18 pouces de série, des pare-chocs avant et arrière chromés, des rétroviseurs extérieurs chromés à atténuation automatique, des phares antibrouillard, des sols recouverts de moquette, des vide-poches dans les portes, un volant gainé de cuir avec commandes audio, des vide-poches dans les dossiers de sièges et un démarrage à distance.

Les options comprennent l’ensemble Big Horn Niveau 1 de 1 995 $ qui ajoute le système Uconnect 5 avec un écran de 8,4 pouces, un rétroviseur intérieur à atténuation automatique, des sièges avant chauffants, l’éclairage de la boîte à gants et du miroir de courtoisie, une lunette arrière coulissante électrique avec dégivreur, un système audio Alpine à 9 haut-parleurs, ainsi qu’Apple CarPlay et Android Auto.

L’ensemble Big Horn Niveau 2 à 3 545 $ continue sur sa lancée avec des capteurs de stationnement avant et arrière, une prise de courant de 115 volts, un onduleur de 400 watts, un écran de 7 pouces dans le combiné d’instruments, une climatisation automatique bizone, un volant chauffant, des lumières DEL au-dessus des pieds, un siège conducteur à 8 réglages électriques, des pédales réglables électriquement, deux miroirs de courtoisie éclairés et un ouvre-porte de garage universel. L’esemble Big Horn Niveau B de 4 845 $ ajoute également la navigation et l’écran vertical de 12 pouces.

Lorsque l’un des groupes précédents est sélectionné, 1 025 dollars supplémentaires peuvent être dépensés pour le groupe de Sécurité Niveau 1, qui comprend le freinage d’urgence avancé avec détection des piétons et l’assistance au maintien de la trajectoire.

Avec les ensembles Big Horn 2 ou B, le groupe Phares Haute Intensité de 1 095 $ ajoute des phares, des feux arrière et des antibrouillards à DEL. Les groupes Attelage de Remorque et Commodités de Caisse sont également disponibles sur ce modèle.

Sport

À partir de 70 090 $, la version Sport du Ram 1500 adopte un look monochrome (qui peut également être offert en option sur le Big Horn) et ajoute des éléments tels que des jantes noires de 20 pouces, des logos noirs, des contours noirs sur les phares à DEL, des phares antibrouillard à DEL, des feux de route automatiques, un éclairage intérieur à DEL, un écran de 12 pouces dans le groupe d’instruments, l’écran d’info divertissement de 12 pouces, la climatisation automatique bizone, la lunette arrière coulissante électrique, le volant en cuir perforé, les sièges baquets avant chauffants, le pédalier à réglage électrique, l’ouvre-porte de garage universel, le siège conducteur à 12 réglages électriques, un abonnement d’un an à la radio Sirius XM, le dégivreur de lunette arrière, six mois de services Ram Connect et l’alerte de collision avec freinage automatique.

Les options comprennent l’ensemble Rebel Niveau 2 de 1 995 $ qui ajoute des essuie-glaces à détecteur de pluie, une prise de courant de 115 volts à l’arrière et un siège passager à 8 réglages électriques. L’ensemble Rebel 12 de 3 295 $ ajoute également une sellerie en cuir, des sièges avant ventilés et un système audio Harman Kardon à 19 haut-parleurs.

En complément de l’ensemble Rebel Niveau 2, le groupe confort et commodités à 995 $ comprend des réglages de mémoire pour le siège du conducteur et les rétroviseurs latéraux, du cuir, des sièges avant ventilés, des sièges arrière chauffants, un socle de recharge sans fil et un dispositif d’ouverture à distance du hayon.

Pour 1 495 dollars, le groupe Technologie peut être sélectionné pour bénéficier d’un rétroviseur numérique, d’un affichage tête haute et d’un feu de stop central à LED.

En plus de l’ensemble Rebel Niveau 2, l’Édition Night à 1 595 $ est doté d’une calandre noir brillant, de jantes de 22 pouces et de pneus Pirelli. À partir de la même base, le groupe de Sécurité Évoluée de 2 150 $ comprend le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au maintien dans la voie, l’aide au stationnement et un système de caméra à 360 degrés.

Rebel

La version Rebel, d’une valeur de 72 585 $, est équipée de série d’amortisseurs avant et arrière performants, d’un rapport de pont arrière de 3,92, d’une boîte de transfert 4×4 différente, de crochets de remorquage, de plaques de protection du soubassement, d’un différentiel arrière verrouillable, d’un contrôle de descente en pente, de jantes en alliage noires de 18 pouces, d’un revêtement protecteur noir sur les pare-chocs avant et arrière, d’accents noirs sur le bas de la carrosserie et les élargisseurs d’ailes, d’une calandre noire unique, de lettres RAM noires sur le hayon, de poignées de porte couleur carrosserie, d’un capot sport, de l’écran d’info divertissement de 8.4 pouces, des panneaux de porte recouverts de vinyle, des tapis de sol en caoutchouc Mopar tout-terrain, ainsi qu’une sellerie en vinyle et en tissu.

Les équipements optionnels incluent l’ensemble Rebel Niveau 1 à 1 795 $ qui comprend l’écran tactile de 12 pouces avec Wi-Fi 4G LTE, 9 haut-parleurs Alpine, des pédales à réglage électrique, un dégivreur de vitre arrière et un ouvre-porte de garage universel.

L’ensemble Rebel Niveau 2 de 4 245 $ ajoute également une prise de courant arrière de 115 volts, le système audio Harman Kardon à 19 haut-parleurs, des pages d’information tout-terrain et des essuie-glaces à capteur de pluie.

Deux ensembles confort et commodités de 695 et 995 dollars ajoutent des sièges arrière chauffants, un socle de recharge sans fil, ainsi que des réglages de mémoire pour le siège du conducteur et les rétroviseurs.

L’édition Night, le groupe commodités de caisse, le groupe Technologie, le groupe Attelage de remorque et le groupe de Sécurité Évoluée comprennent tous les mêmes éléments que sur les autres niveaux de finition.

Laramie

Le Laramie (77 070 $) ne dispose pas des équipements tout-terrain du Rebel ou des éléments noirs du Sport, mais il offre plus de luxe que le Big Horn. En effet, il est équipé de série de jantes en alliage brillant de 18 pouces, de pare-chocs avant et arrière chromés, d’entourages chromés sur les phares à DEL, d’extensions d’ailes couleur carrosserie, d’une console de pavillon améliorée, de panneaux de porte améliorés, d’une banquette avant recouverte de cuir 40/20/20, d’une fonction de mémorisation pour le réglage des pédales, d’un système audio à 10 haut-parleurs et de sièges avant ventilés.

Les options sont le groupe Laramie Niveau 1 (1 845 $), qui comprend l’écran tactile de 12 pouces, les feux de route automatiques, la surveillance des angles morts et l’alerte de trafic transversal arrière, la boîte de transfert à la demande et l’éclairage d’accentuation dans les portières.

Pour 2795 $, l’ensemble Laramie Niveau B ajoute également le système audio Harman Kardon à 19 haut-parleurs et les sièges arrière chauffants.

Le groupe Tout-Terrain (1 095 $) apporte des pneus tout-terrain, le différentiel arrière verrouillable, des amortisseurs renforcés, des plaques de protection, une hauteur de caisse plus élevée et des crochets de remorquage, tandis que le groupe Décor Sport (2 095 $) ajoute des jantes en alliage de 20 pouces, une calandre noire, des pare-chocs, des rétroviseurs et des poignées de porte de la couleur de la carrosserie, des rétroviseurs rabattables électriquement avec clignotants intégrés et des pneus toutes saisons.

Les autres groupes disponibles sont les mêmes que pour les autres versions du Ram 1500 2023.

Limited Longhorn

Cette version à 82 040 $ se distingue par un hayon à ouverture à distance, des jantes en alliage poli de 20 pouces, des phares projecteurs à DEL, un éclairage de caisse, des crochets de remorquage et des marchepieds chromés, une doublure de caisse vaporisée, des panneaux de porte de haut niveau, des sièges baquets à dossier haut recouverts de cuir, des sièges arrière chauffants, un volant chauffant en bois et en cuir, des tapis de sol améliorés, des sièges arrière inclinables, un socle de recharge sans fil, des capteurs de stationnement avant et arrière, et des essuie-glaces à capteur de pluie.

Les options sont le groupe Longhorn Niveau 1 à 7 595 $ qui comprend le système audio Harman Kardon à 19 haut-parleurs, le régulateur de vitesse adaptatif, la surveillance des angles morts, un rétroviseur numérique, l’aide au maintien dans la voie, un feu stop central à DEL, l’aide au stationnement, des marchepieds électriques et la caméra à 360 degrés.

Les pare-chocs couleur carrosserie sont achetés à 595 $ et tous les autres groupes ont été décrits précédemment (Commodités de caisse, Tout-Terrain, Attelage de Remorque).

Limited

Le Ram 1500 2023 le plus luxueux est le modèle Limited à 86 890 $. Ce modèle est équipé de série de la surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal arrière, de la suspension pneumatique aux quatre coins, de jantes en alliage polies uniques de 20 pouces, de marchepieds électriques chromés, d’accents chromés sur les côtés de la carrosserie, d’une applique unique sur le hayon, de panneaux de porte de luxe, de sièges baquets de luxe à dossier haut et de sièges arrière ventilés.

Les options comprennent l’ensemble Limited Niveau 1 de 6 695 $ qui ajoute notamment le régulateur de vitesse adaptatif, le système audio Harman Kardon, l’aide au stationnement et l’affichage tête haute.

Les autres groupes sont identiques à ceux du Limited Longhorn, à l’exception de l’ajout d’une édition Night à 3 895 $ qui fait disparaître la plupart des chromes extérieurs.

TRX

Le modèle Ram 2023 le plus puissant est le TRX à 111 290 $. Comme ce camion est un véhicule de performance, il est équipé d’amortisseurs actifs, d’un rapport de transmission de 3,55, d’un système 4×4 permanent, de crochets de remorquage avant et arrière, de plaques de protection, d’un différentiel arrière verrouillable, de la suspension pneumatique, de jantes en alliage noires de 18 pouces chaussées de pneus tout-terrain, d’un revêtement protecteur sur les pare-chocs, de phares projecteurs à DEL uniques, d’extensions d’ailes tout-terrain, d’un capot de performance, de tapis de sol en caoutchouc Mopar tout-terrain, d’un volant chauffant à fond plat et d’une roue de secours pleine grandeur montée sur jante.

Les options sur le TRX comprennent l’ensemble TRX Niveau 2 à 8 985 $ qui ajoute le système audio Harman Kardon, la surveillance des angles morts, un rétroviseur numérique, des sièges avant et arrière ventilés, un affichage tête haute, du cuir et du daim sur le volant, et des poignées de maintien enveloppées pour le conducteur et le passager.

L’ensemble Fibre de Carbone TRX (1 695 $) ajoute des touches de fibre de carbone dans l’habitacle et sur le volant des camions équipés de l’ensemble Niveau 2. L’édition Havoc (14 995 $) est un modèle spécial uniquement peint en jaune Baja et équipé de jantes noires de 18 pouces, de touches de fibre de carbone dans l’habitacle, d’un toit ouvrant panoramique, de graphismes extérieurs TRX, de surpiqûres jaunes sur la sellerie et d’une peinture monotone.

D’autres groupes d’options ont déjà été décrits (Commodités de caisse, Attelage de remorque, Sécurité Évoluée).

Les options

Comme c’est souvent le cas sur le marché des pick-up de grande taille, Ram propose une très longue liste d’options individuelles qui permettent aux acheteurs d’équiper leur camion exactement comme ils le souhaitent. C’est pourquoi certains éléments tels que les marchepieds électriques, le différentiel arrière verrouillable, le toit ouvrant panoramique, les différents modèles de roues, les fonctions d’aide à la conduite et la suspension pneumatique sont disponibles sur la quasi-totalité des modèles de la gamme. Pour ceux qui souhaitent une personnalisation encore plus poussée, le catalogue d’accessoires Mopar est également disponible.