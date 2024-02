Le propriétaire d’une BMW i3 2015 a reçu un devis de 71 208$ US pour une nouvelle batterie

Ce devis est pour une nouvelle batterie chez un concessionnaire BMW de Seattle.

La voiture impliquée est une BMW i3 REX 2015, qui valait environ 47 000$ à l’état neuf.

D’autres propriétaires d’i3 et d’autres VÉs ont reçu des devis très différents.

Un utilisateur de Reddit a récemment publié un devis pour le remplacement de la batterie de sa BMW i3 2015. Le prix du composant s’élève à la somme astronomique de 71 208,27 dollars américains.

Bien que ce prix semble ridicule et bien plus élevé que la plupart des autres devis de remplacement de batterie, les propriétaires de différents véhicules électriques ont publié leurs propres devis, qui varient considérablement, allant de quelques milliers de dollars à 30 000 dollars.

Cela met en lumière une situation qui reste nébuleuse, à savoir les réparations de véhicules électriques et le remplacement des batteries.

En effet, de nombreux propriétaires de véhicules électriques ont découvert que les concessionnaires demandaient presque autant que la valeur de la voiture pour remplacer la batterie.

Dans ce cas récent, d’autres utilisateurs de Reddit ont émis l’hypothèse que le prix élevé du composant était destiné à dissuader le conducteur parce que le concessionnaire BMW de Seattle n’était pas disposé à effectuer le travail, ou peut-être pas équipé pour le faire. Comme les concessionnaires ne peuvent pas simplement refuser de travailler sur un véhicule qu’ils ont vendu parce qu’ils « ne veulent pas le faire », ils trouvent d’autres moyens de décourager les propriétaires et de les faire fuir.

Ces devis de réparation élevés incitent de nombreux sceptiques à considérer les véhicules électriques comme des objets à usage unique qui fonctionnent pendant quelques années, puis deviennent inutiles une fois que la batterie doit être remplacée.

D’un autre côté, il existe plusieurs ateliers spécialisés qui peuvent remplacer les batteries et remettre les VÉ dans un état proche du neuf pour un prix nettement inférieur à celui demandé par les concessionnaires.

L’une des raisons pour lesquelles cela est possible est que les concessionnaires de véhicules neufs sont généralement réticents à ne remplacer que les modules ou les cellules défectueux, préférant changer toute la batterie en une seule fois.

Dans le cas d’une BMW i3 REX, comme la voiture impliquée ici, une batterie complète est composée de huit modules individuels, dont le remplacement coûte environ 3 000 à 3 500 dollars chacun.

Comme il n’y a le plus souvent qu’un seul module qui tombe en panne à la fois, les réparations peuvent être effectuées à un prix beaucoup plus abordable que ce à quoi beaucoup s’attendent, et même si la batterie entière doit être remplacée, le coût total des matériaux devrait rester inférieur à 30 000 dollars, ce qui est bien loin du devis de 71 208 dollars.

S’il est insensé de devoir débourser près de 30 000 dollars pour maintenir en circulation une voiture vieille de dix ans, il convient de rappeler que les remplacements de batterie sont encore très rares dans l’ensemble et que bon nombre des premiers véhicules électriques, tels que la Tesla Model S et la Nissan Leaf, roulent encore avec leurs batteries d’origine.

En outre, le propriétaire de la i3 qui s’est vu proposer plus de 70 000 dollars pour une batterie a précisé que son véhicule était toujours en état de marche et qu’il ne faisait que « penser à l’avenir ».

Néanmoins, les constructeurs automobiles (et pas seulement BMW) devront montrer qu’ils s’engagent à soutenir leurs clients VÉ sur le long terme avec de meilleures solutions de réparation et des prix plus raisonnables s’ils ne veulent pas effrayer une grande partie des acheteurs potentiels en les détournant de leurs nouveaux modèles électriques.

