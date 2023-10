Le projet Green Light de Google s’attaque aux feux de circulation avec l’IA

Le projet Green Light de Google utilise l’IA pour optimiser la synchronisation des feux de circulation, réduisant ainsi les émissions et améliorant la circulation dans les intersections urbaines.

Le transport routier aux intersections urbaines contribue de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre.

Green Light utilise l’IA et les données de Google Maps pour recommander des synchronisations efficaces des feux de circulation.

Les premiers résultats indiquent jusqu’à 30% d’arrêts en moins et une réduction des émissions de 10% aux intersections, profitant à des villes comme Haïfa ou Bangalore.

Le défi des émissions urbaines de gaz à effet de serre, notamment du transport routier, est particulièrement aigu aux intersections des villes. Ces intersections peuvent avoir des niveaux de pollution qui sont exponentiellement plus élevés par rapport aux routes dégagées. Un contributeur majeur à cette pollution est le fréquent arrêt et redémarrage des véhicules en question.

Pour répondre à cette préoccupation, Google Research a introduit le projet Green Light. Cette initiative exploite la puissance de l’intelligence artificielle (IA), ainsi que les données de tendances de conduite de Google Maps, afin d’étudier et recommander des améliorations pour les séquences de feux de circulation. L’objectif est de réduire le nombre d’arrêts et, par conséquent, les émissions qui y sont associées.

Qui plus est, les suggestions fournies par Green Light peuvent être intégrées aux systèmes respectifs des villes et municipalités par leurs ingénieurs en quelques minutes, tout en utilisant l’infrastructure existante. L’approche du projet ne se limite pas à optimiser les intersections individuelles mais s’étend à coordonner les feux de circulation sur plusieurs intersections. Cette stratégie globale garantit une circulation plus fluide et minimise les opérations d’arrêt et de redémarrage.

Les premiers retours du projet Green Light sont prometteurs. On observe un potentiel de réduction des arrêts aux intersections allant jusqu’à 30% et des émissions jusqu’à 10%. À ce jour, 70 intersections dans 12 villes mondiales, allant de Seattle à Hambourg, ont mis en œuvre ce système, entraînant des économies de carburant et une réduction des émissions pour des dizaines de millions de trajets en voiture chaque mois.

L’un des défis que rencontrent les ingénieurs de la circulation urbaine est d’obtenir des données fiables pour l’optimisation des feux de circulation. Les méthodes traditionnelles, telles que l’utilisation de capteurs ou les compteurs manuels de véhicules, sont souvent insuffisantes pour offrir une vision complète de la situation. La solution de Google permet à l’inverse de visionner le problème sous un angle plus grand. En exploitant l’IA et les données de conduite de Google Maps, le projet crée des modèles détaillés des intersections, analysant divers schémas de circulation et horaires des feux. En fonction de ces modèles, des optimisations basées sur l’IA sont proposées via la plateforme Green Light.

Le potentiel du projet Green Light ne se limite pas aux villes technologiquement avancées. Son succès dans des villes comme Haïfa et Bangalore démontre l’impact étendu possible, en particulier dans les villes ayant un accès limité à la technologie de pointe.