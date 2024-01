Le prochain Volkswagen Tiguan sera électrique en 2026

Est-ce que le constructeur optera pour une stratégie à deux niveaux d’électrification?

Le prochain Tiguan pourrait en effet reposer sur la plateforme du Tayron.

Au moment d’écrire ces lignes, le constructeur Volkswagen compte seulement sur l’ID.4 dans le segment des multisegments de taille compacte. Le hic, c’est que le VUS électrique n’est pas aussi vaste à l’intérieur que son équivalent à essence, le Volkswagen Tiguan. Et comme le géant de Wolfsburg a déjà indiqué qu’il comptait garder le nom Tiguan à l’ère électrique, il est normal de se demander à quel moment cet autre modèle utilitaire sera commercialisé.

Lors de son élocution sur ses résultats financiers plus tôt cette semaine, la haute direction de Volkswagen a d’ailleurs confirmé qu’en 2026, un nouveau multisegment électrique verrait le jour. Sans surprise, Volkswagen n’a pas révélé l’identité de ce modèle à venir, mais il est permis de spéculer sur l’arrivée éventuelle de ce Tiguan électrique.

Pour l’instant, la présentation de la troisième génération du modèle en Europe plus tôt à l’automne 2023 laisse croire à l’électrification de ce modèle de l’autre côté de l’océan Atlantique. Mais qu’en est-il pour le continent nord-américain qui raffole des véhicules plus logeables? Après tout, l’actuelle version du Tiguan est une version allongée du modèle distribuée ailleurs dans le monde et on peut même ajouter le très attendu ID.Buzz à cette stratégie propre aux États-Unis et au Canada, le fourgon électrique qui sera plus long que celui vendu à l’échelle internationale.

Il faudra assurément se montrer patient avant d’en savoir plus, mais un autre scénario pourrait également avoir lieu. En effet, lors du dévoilement du Tiguan à empattement court en septembre dernier, un haut placé de Volkswagen a déclaré au site Carscoops que l’utilitaire Tayron commercialisé en Chine servirait de base à la nouvelle version du Tiguan nord-américain. Le Volkswagen Tayron actuel propose des dimensions très proches du Tiguan nord-américain, un autre indice de la probabilité de voir un nouveau type de Tiguan en Amérique du Nord.

Reste maintenant à savoir si ce nouveau modèle attendu en 2026 sera exclusivement électrique ou si, au contraire, les stratèges de la marque poursuivront une approche à deux modèles, un 100 % électrique et un muni d’un moteur thermique. Volkswagen pourrait effectivement décider de réintroduire une option hybride, la technologie qui connaît un regain de popularité depuis quelques mois.

Peu importe le scénario retenu, les consommateurs à la recherche d’un VUS compact aux dimensions généreuses peuvent s’attendre à voir un Tiguan renouvelé et électrifié d’ici 2026. Quant à la nomenclature, il ne serait pas surprenant que le prochain modèle change pour ID.Tiguan, mais pour le moment, il s’agit de pures spéculations.