Le prochain Ram 1500 TRX aura-t-il recours à la technologie hybride?

La technologie hybride pourrait bonifier les performances du 6-en-ligne.

Les deux versions du nouveau moteur Hurricane devraient faire leur entrée à bord de la prochaine génération du Ram 1500.

Il est clair qu’une deuxième génération du TRX est en préparation.

Le constructeur Ram a récemment annoncé la venue d’une version ultime pour sa super camionnette Ram 1500 TRX. La livrée Final Edition marque ainsi la fin du V8 HEMI suralimenté à bord du pickup pleine grandeur, au grand dam des amateurs. Mais, ça ne veut pas dire que Ram abandonne l’idée de vendre un camion capable de résister aux pires conditions de conduite.

Du moins, c’est ce qui ressort de ces photos-espions aperçues sur le web qui montrent un Ram 1500 TRX camouflé aux deux extrémités, ce qui laisse croire à une révision de mi-parcours pour le super camion hors route. Comme le magazine américain Road & Track l’a découvert avec ces photos, le constructeur travaille clairement sur une nouvelle génération du célèbre camion, notamment parce que le véhicule en question porte fièrement ses ailes élargies, sa suspension surélevée et son ensemble de jantes et pneus hors route.

D’ailleurs, lors du dévoilement de cette dernière version du Ram 1500 TRX à moteur Hellcat, le PDG de Ram, Tim Kuniskis a indiqué que l’appellation TRX allait survivre malgré le retrait du célèbre V8 de 702 chevaux et 650 lb-pi.

Voilà où ça devient intéressant puisqu’il est clair que le nouveau moteur 6-cylindres en ligne, également connus sous l’appellation Hurricane, fait partie des plans des ingénieurs pour le Ram 1500 des prochaines années. Bien entendu, Ram planche aussi sur la version électrique du même camion, mais en attendant l’adoption massive du modèle 100 % alimenté par l’électricité, le constructeur doit poursuivre la commercialisation de ce modèle hautement lucratif pour le groupe.

Et l’intégration des deux niveaux de puissance du nouveau 6-cylindres turbocompressé de 3,0-litres de cylindrée est ce qui attend les consommateurs habitués aux produits Ram. Rappelons que la version régulière développe une puissance de 400 chevaux et un couple de 450 lb-pi, tandis que la version plus performante livre 510 chevaux et un couple de 500 lb-pi.

Reste maintenant à savoir si les ingénieurs réussiront à extirper plus de puissance de ce nouveau bloc gavé par une paire de turbocompresseurs. D’ailleurs, l’option de greffer une batterie et un moteur électrique ne doit pas être écartée de l’équation au moment d’écrire ces lignes. De plus en plus, l’industrie automobile fait appel à la technologie hybride pour bonifier les performances d’un ou plusieurs modèles. Et l’hybridation pourrait certainement épauler le nouveau 6-cylindres en ligne biturbo de la firme américaine. Remarquez, il ne s’agit que de pures spéculations pour le moment.

Avec toute la passion qui sévit au sein des division du groupe Stellantis – notamment celles de l’ancien groupe Chrysler –, il ne serait pas étonnant que le prochain Ram 1500 TRX soit plus musclé (sous le capot) que son prédécesseur à moteur V8. Nous avons déjà hâte de connaître la suite de l’histoire dans ce dossier.