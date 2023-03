Le prochain Porsche Cayenne entrera en production à Bratislava après 2025

Le nouveau Cayenne sera le quatrième modèle dans la gamme à avoir une mécanique électrique.

Bratislava est l’endroit où tous les Cayennes sont assemblés depuis 2017.

Le modèle actuel recevra des modifications substantielles et continuera d’être vendu aux côtés du VÉ.

Porsche vient de révéler que la quatrième génération du VUS Cayenne, entièrement électrique, sera construite dans son usine de Bratislava.

Cela signifie que le grand VUS haut de gamme de la société continuera à sortir de la même ligne d’assemblage qui a fabriqué chaque unité de la troisième génération qui a été introduite en 2017.

Porsche souligne également que le lien entre le Cayenne et cette usine remonte encore plus loin puisque les carrosseries de la première génération du modèle lancée en 2002 y ont été construites et peintes avant d’être expédiées à Leipzig pour l’assemblage final.

Peu de détails sont connus sur le futur Cayenne électrique, mais nous savons désormais qu’il s’agira du quatrième modèle de la gamme Porsche à recevoir un groupe motopropulseur entièrement électrique.

Cela signifie qu’il ne sera probablement pas lancé avant 2025, puisque les deuxième et troisième modèles électriques de la gamme sont le Macan et la 718, qui seront lancés respectivement en 2024 et 2025.

Le constructeur n’a pas confirmé cette information, mais la génération actuelle du Cayenne devrait continuer à être vendue parallèlement au nouveau modèle pendant quelques années afin de faciliter la transition vers l’énergie électrique.

C’est pourquoi le modèle actuel devrait faire l’objet d’un important rafraîchissement qui sera dévoilé le mois prochain.

Une stratégie similaire sera également employée dans le cas du Macan, qui entrera lui aussi bientôt dans une génération entièrement électrique.

Il est intéressant de noter que le nouveau Cayenne ne restera pas longtemps le modèle Porsche le plus grand et le plus luxueux, puisqu’un autre VUS électrique a déjà été annoncé pour devenir le nouveau porte-étendard de la gamme.

Ce nouveau modèle sortira de l’usine de Leipzig lorsqu’il sera mis en production en 2026 ou 2027.

L’électrification du Macan et du Cayenne ainsi que l’ajout d’un autre VUS électrique à la gamme devraient aider la société à atteindre son objectif qui est que ses VÉ comptent pour 80% de ses ventes à la fin de la décennie.