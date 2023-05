Le prochain Lexus GX conserve sa carrure

Le véhicule aura un seul feu de position arrière.

Le mystère plane sur ce qui se retrouvera sous le capot.

Le nouveau modèle sera dévoilé le 8 juin prochain.

Le constructeur vient de publier une nouvelle photo partielle avant la présentation complète de son nouveau GX 2024. Après cette première photo montrant le phare et une portion de ce capot musclé, voilà que les stratèges publient ce nouveau cliché qui se concentre sur le postérieur du 4×4 de luxe.

Une fois de plus, la formule « un seul feu de position » s’applique au véhicule utilitaire sport, le département de design de la marque qui applique cette façon de faire à presque tous ses véhicules depuis quelques temps. On peut également observer ce mince morceau de plastique noir qui donne cette impression de « toit flottant » au niveau du pilier D.

Le mystère reste entier sur l’habitacle et surtout sur la motorisation prévue pour ce véhicule qui a toujours été propulsé par un moteur V8. Les paris sont ouverts, mais avec le Lexus LX qui est désormais propulsé par un V6 biturbo, il est permis de croire que le « plus petit » GX sera équipé de la motorisation qui vient tout juste d’être annoncée pour la camionnette Toyota Tacoma.

À bord du pickup nippon, le nouveau moteur 4-cylindres turbo de 2,4-litres fait équipe avec un deuxième moteur électrique et un bloc de batteries pour atteindre une puissance non négligeable de 326 chevaux et un couple gargantuesque de 465 lb-pi. Le moteur est également accouplé à une boîte automatique à huit rapports.

Bref, avec la multiplication des versions électrifiées au sein des gammes de Toyota et de Lexus, le nouveau GX devrait en principe accueillir cette option sous son capot. D’ailleurs, si c’est le cas, le prochain Toyota 4Runner pourrait lui aussi être équipé de ce moteur 4-cylindres et même de la version avec hybridation.

Ce qui est clair au moment d’écrire ces lignes, c’est que le nouveau Lexus GX 2024 sera dévoilé le 8 juin prochain à 20h (Heure de l’Est).