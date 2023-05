Le premier VUS Fisker Ocean livré à son propriétaire

La Launch Édition offre une autonomie WLTP de 707 km.

Le premier exemplaire a été livré au Danemark.

Fisker Inc. a officiellement livré le premier client de son VUS tout électrique, le Fisker Ocean. La cérémonie de remise s’est déroulée dans les locaux du Fisker Center+ à Copenhague, où le président-directeur général de Fisker, Henrik Fisker, a personnellement remis au nouveau propriétaire le modèle Fisker Ocean One de l’édition de lancement.

« Je suis très heureux d’être à Copenhague pour remettre la première Fisker Ocean », a déclaré Henrik Fisker, président-directeur général de Fisker.

Il s’agit d’une étape importante pour le constructeur automobile californien, qui fait parler de lui pour ses véhicules électriques, écologiques et élégants. L’édition de lancement de la Fisker Ocean One affiche une impressionnante autonomie WLTP confirmée de 707 km, ce qui en fait la plus grande autonomie de tous les VUS électriques à batterie disponibles en Europe. L’édition Ocean Extreme offre également la même autonomie, ce qui permet aux conducteurs d’aller plus loin avec une seule charge.

Le VUS Fisker Ocean est conçu pour être à la fois luxueux et durable, avec son intérieur spacieux doté de matériaux durables tels que le cuir végétal et la moquette recyclée. Le VUS est également équipé d’un grand système d’infodivertissement contrôlé par un écran tactile et compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Le VUS Fisker Ocean est également équipé d’un toit solaire qui peut ajouter jusqu’à 1 600 km d’autonomie supplémentaire par an. Cela en fait un excellent choix pour ceux qui souhaitent réduire leur empreinte carbone et économiser sur les frais d’essence. Le VUS est également équipé d’une multitude de dispositifs de sécurité avancés tels que le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d’urgence automatique et l’alerte de franchissement involontaire de ligne.

L’édition de lancement du Fisker Ocean One est la première d’une série de modèles que le constructeur prévoit de lancer, avec des options plus abordables qui suivront. Le lancement du VUS Fisker Ocean marque un nouveau chapitre passionnant pour le marché des véhicules électriques, offrant aux consommateurs une option durable et élégante pour leurs déplacements quotidiens.