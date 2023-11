Le Polestar 4 entre en production en Chine

Ce nouveau VUS électrique sera introduit aux autres marchés mondiaux tôt l’an prochain.

Les véhicules disponibles en Amérique du Nord seront construits en Corée du Sud.

Ce modèle est un VUS de type coupé qui partage des éléments de design avec la future Polestar 5.

Le Polestar 4 a commencé à sortir de la chaîne de production en Chine, les ventes internationales étant prévues pour le début de l’année prochaine.

Dévoilé en avril dernier, ce VUS aux allures de coupé sera le troisième modèle de la gamme de la marque, après la berline Polestar 2 et le grand VUS Polestar 3.

Malgré son nom, le Polestar 4 se situera entre les deux modèles existants en termes de taille et de prix, avec un PDSF de lancement qui devrait se situer autour de 60 000 dollars aux États-Unis.

Le Polestar 4 partage sa plate-forme et de nombreux éléments de design avec la future berline sportive Polestar 5, notamment l’absence de lunette arrière, remplacée par un rétroviseur numérique qui utilise une caméra pour montrer ce qui se trouve derrière le véhicule.

Bien que partageant sa plateforme, le Polestar 4 ne bénéficiera pas du même niveau de performance. Cela ne veut pas dire qu’elle sera lente cependant, puisque le constructeur a confirmé qu’une puissance de 544 chevaux sera disponible grâce à un groupe motopropulseur à deux moteurs, ce qui devrait permettre un sprint de 0 à 60 mph (96 km/h) en moins de 3,8 secondes.

On ne sait pas encore si le Polestar 4 disposera de la même architecture de batterie de 800 volts que la berline, mais la société affirme que le taux de charge maximal sera de 200 kW sur un chargeur rapide de niveau 3 et de 22 kW sur un système résidentiel de niveau 2. La recharge bidirectionnelle sera également disponible.

Une version à grande autonomie, alimentée par un seul moteur générant 272 chevaux sur l’essieu arrière, sera disponible, avec une autonomie visée de 483 kilomètres selon la norme de l’EPA.

À partir de la fin de l’année, le Polestar 4 sera vendu en Chine, où il est également fabriqué dans une usine exploitée par Geely, le propriétaire chinois de la société suédoise.

Afin de réduire son empreinte carbone globale, Polestar a choisi cette usine parce qu’elle fonctionne entièrement à l’énergie renouvelable et utilise diverses technologies pour réduire son impact sur l’environnement, comme le filtrage spécial de la cabine de peinture pour réduire les émissions et les besoins en climatisation d’environ 60 %, ce qui fait du nouveau modèle le véhicule Polestar le plus écologique au moment de son lancement.

Les ventes internationales suivront rapidement puisque l’entreprise vise le début de l’année 2024 pour les premières livraisons en dehors de la Chine.

À partir de la seconde moitié de 2025, le Polestar 4 sera également fabriquée dans une nouvelle usine à Busan, en Corée du Sud, y compris les véhicules destinés au marché nord-américain. On ne sait pas encore si cela signifie que les acheteurs américains et canadiens devront attendre jusqu’à cette date pour recevoir leur Polestar 4 ou si les premières unités vendues ici seront fabriquées en Chine.