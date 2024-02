Le Polestar 3 entre en production en Chine

Les modèles vendus en Amérique du Nord seront produits en Caroline du Sud à partir de la mi-2024.

Le Polestar 3 est apparenté au nouveau Volvo EX90, un autre VUS électrique à sept-passagers.

L’EPA estime l’autonomie à 300 miles (483 kilomètres).

Polestar vient de lancer la production du VUS électrique haut de gamme à trois rangées Polestar 3 en Chine, quelques mois avant le début de la production américaine.

En effet, le constructeur automobile indique qu’il a l’intention de commencer à produire le Polestar 3 en Caroline du Sud vers le milieu de l’année 2024, après quoi il sera commercialisé aux États-Unis et au Canada.

Cela signifie que le Polestar 3 sera produit aux côtés du Volvo EX90, qui lui est étroitement lié et qui devrait également arriver dans le courant de l’année.

Bien que le Polestar 3 soit trop dispendieux pour bénéficier des crédits d’impôt américains pour les véhicules électriques, la société affirme que la décision de le fabriquer en Amérique du Nord lui permettra d’être plus compétitive sur l’un des plus grands marchés du monde pour les véhicules électriques. En outre, Polestar affirme que la fabrication locale du VUS lui permettra de réduire les délais de livraison et d’améliorer l’accessibilité des pièces.

Alors que la production devait initialement commencer en août de l’année dernière, le constructeur a été confronté à des problèmes de chaîne d’approvisionnement qui l’ont contraint à repousser le début de la fabrication.

Le Polestar 3 ne sera que le deuxième modèle de la jeune marque à être vendu en Amérique du Nord (à l’exception du coupé Polestar 1 PHEV, qui n’a été produit qu’à environ 1 500 exemplaires dans le monde). En Chine, le Polestar 4, plus petit, est déjà entré en production, mais il faudra attendre la fin de l’année pour qu’il soit lancé sur notre marché.

Le petit constructeur suédois espère que l’ajout de deux VUS électriques à sa gamme d’ici à la fin 2024 l’aidera à atteindre le succès commercial, surtout maintenant que Volvo a décidé de renoncer à ses parts dans Polestar, laissant la société mère Geely diriger le tout.

En tant que VUS de luxe à trois rangées, le Polestar 3 se mesurera au Tesla Model X et au Rivian R1S, ainsi qu’à son cousin l’EX90, bien entendu.

Pour ce faire, le Polestar 3 misera sur ses performances, avec une puissance de 489 chevaux et un couple de 620 lb-pi de série, qui peuvent être portés à 517 chevaux et 671 lb-pi de couple avec le Pack Performance disponible, qui comprend également une suspension pneumatique active et des jantes de 22 pouces.

L’EPA estime que l’autonomie du Polestar 3 est d’environ 483 kilomètres avec une charge complète, ce qui correspond à la moyenne de sa catégorie.

Source : CarBuzz