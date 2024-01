Le petit G-Wagon de Mercedes-Benz sera un véhicule électrique

Une Classe G plus petite est à venir, avec une motorisation électrique.

Mercedes va faire de la Classe G une sous-marque comme AMG

Mercedes-Benz prévoit une version plus petite de la Classe G. Elle élargira la gamme G et ne sera proposée qu’en version électrique ; aucune version hybride ou à moteur à combustion interne ne sera construite.

Ola Källenius, PDG de Benz, a confirmé l’arrivée du mini G lors du salon de Munich. Il l’a appelé « petit G… un fils ou une fille de l’emblématique grand G ».

Au début du mois, Markus Schäfer, le directeur technique de la société, a confirmé à Autocar que la mini G ne serait vendue qu’en tant que véhicule électrique. Le dirigeant a annoncé la nouvelle lors du salon CES de Las Vegas.

La petite G électrique sera construite sur une nouvelle plateforme, a déclaré Schäfer, pas la plateforme MMA que Benz prévoit d’utiliser pour ses prochaines voitures d’entrée de gamme, à commencer par la dernière CLA. Au lieu de cela, la petite G utilisera des modules provenant des plus grandes voitures à propulsion arrière de Mercedes. Le changement de plateforme est nécessaire, car Mercedes-Benz veut que ce véhicule soit un véritable tout-terrain.

Selon la nouvelle, ce sera le début de la transformation de la G en une marque à part entière. Un peu comme Mercedes-Benz l’a fait avec Mercedes-AMG et Mercedes-Maybach. Mais les modèles G devront probablement être plus que de simples améliorations esthétiques et de puissance que ces marques proposent.

Gorden Wagener, responsable du design chez Benz, a déclaré à Autocar que le nouveau modèle s’inspirerait fortement de la grande Classe G. « Il aura son propre caractère et sa propre personnalité. « Il aura son propre caractère, mais ce sera un G. »