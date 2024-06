Le PDG de McLaren parle des projets de supercar électrique et de VUS VEHR

McLaren travaille enfin sur un véhicule électrique

Il prévoit de lancer son premier multisegment sur le marché

Le constructeur d’hypercars McLaren n’a jamais été très enthousiaste à l’idée d’un véhicule électrique ou d’un multisegment. Mais c’était avant des difficultés de vente, un changement de propriétaire et un nouveau PDG. Aujourd’hui, l’entreprise travaille à la construction des deux.

En 2018, McLaren a été très clair à ce sujet. À l’époque, le directeur des ventes et du marketing de l’entreprise a qualifié les deux types de véhicules de compromis et a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de compromettre la marque. En 2022, l’entreprise a commencé à changer d’avis, en disant peut-être que cela devait correspondre à l’ADN de l’entreprise.

Aujourd’hui, en 2024, alors que Lamborghini et Aston Martin se sont lancés dans les multisegments, sans oublier Ferrari, McLaren a changé d’air.

Le nouveau PDG Michael Leiters est arrivé de Ferrari avec une nouvelle perspective. Il a parlé des projets de l’entreprise à Road and Track.

« Pour libérer tout notre potentiel en tant qu’entreprise, nous pensons qu’il y a une deuxième étape à franchir. Il s’agit d’élargir et de développer notre gamme au-delà du segment dans lequel nous sommes aujourd’hui. Nous avons appelé cela “performance partagée”, parce que vous pouvez partager la performance avec plus de personnes que vous ne pouvez en avoir dans une McLaren aujourd’hui », a-t-il déclaré. La performance partagée est une façon étrange de parler de multisegment , mais les constructeurs automobiles ont longtemps fait des pieds et des mains pour éviter la stigmatisation des VUS tout en engrangeant des ventes.

Leiters a indiqué que l’entreprise prévoyait de faire de ce modèle un VEHR utilisant ses moteurs existants. L’entreprise souhaite utiliser sa chaîne cinématique et sa plate-forme existantes pour construire le nouveau modèle plus grand, ce qui lui permettrait d’économiser sur les coûts de développement.

L’entreprise a également déjà commencé à travailler sur un supercar électrique. « Je suis convaincu que le premier supercar électrique sera une McLaren. Nous savons ce que cela signifie de fabriquer des supercars. Si nous ne sommes pas capables de le faire, personne d’autre ne le sera », a-t-il déclaré. Une déclaration qui ne tient pas compte des véhicules de Rimac, Pininfarina, Lotus et d’autres.

Selon lui, ces voitures ne comptent pas, car elles sont trop lourdes. Si elle pèse plus de deux tonnes, ce n’est pas un supercar, a déclaré M. Leiters. Au lieu d’un poids de 4 000 livres, McLaren envisage d’égaler le poids à vide de 3 300 livres de son Artura à moteur à essence.