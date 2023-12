Le PDG de Mazda parle de ventes record et d’électrification

Mazda continue de changer ses objectifs d’électrification.

La marque est en voie d’atteindre des ventes record en Amérique du Nord.

Mazda est en passe d’atteindre des ventes record en Amérique du Nord pour l’année fiscale en cours. Le responsable exécutif, désormais PDG de Mazda Motor Corp, s’est entretenu avec Automotive News pour parler des résultats de la marque et de ses projets de modèles électriques à venir.

Masahiro Moro a pris le poste de PDG mondial en juin, après avoir été président de Mazda North America. Il a laissé les opérations nord-américaines sur la voie de nouveaux records de ventes. Il a déclaré à AN qu’il s’attendait à ce que les États-Unis atteignent 400 000 ventes en 2024 et que l’Amérique du Nord se rapproche des 600 000 unités. Il a noté que les ventes de Mazda au Mexique ont dépassé les ventes au Canada pour la première fois.

Les ventes mondiales vont toutefois diminuer. L’objectif pour 2025 est désormais de 1,6 million au lieu de 1,8. Le PDG a expliqué que cela s’explique en partie par la fin d’une alliance avec un partenaire en Chine. Mais il a ajouté : « Deuxièmement, nous sommes dans une phase de transition pour l’électrification. Notre portefeuille de produits va changer. D’une manière générale, l’électrification est volatile.

« Ce que j’ai vu aux États-Unis, c’est un fossé entre ce que le gouvernement voudrait faire par le biais de la réglementation et la façon dont les consommateurs réagissent, compte tenu de la liberté de choix », a déclaré M. Moro à AN. « Je reste persuadé que la réduction des émissions de dioxyde de carbone est importante et que nous devrions fournir des solutions diverses qui répondent à des besoins et à des désirs différents.

« Mais pour l’instant, les VÉ à batterie font l’objet d’une attention particulière. Malheureusement, dans la réalité, les consommateurs recherchent d’autres solutions que les VE à batterie. Entre aujourd’hui et 2030, c’est l’aube de l’électrification. Elle est pleine de hauts et de bas. Nous devons passer par ce parcours semé d’embûches. »

Cette situation est en train de changer la nouvelle plateforme VÉ de Mazda, a-t-il déclaré. « Elle est toujours à l’étude car les réglementations et les politiques changent constamment. Il en va de même pour les plans de vente de VÉ de l’entreprise. « Nous avons prévu une fourchette de 25 à 40 %. Mais personne ne le sait », a déclaré M. Moro.