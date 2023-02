Le patron de Mazda USA affirme que le CX-90 rechargeable répond à l’intérêt des gens pour l’électrification

Le PDG de Mazda note que le secteur des véhicules électriques souffre de problèmes de croissance.

La technologie VEHR, selon lui, offre le meilleur des deux mondes.

La forte demande et l’intérêt pour les VE ne sont pas une motivation pour Mazda de passer aux véhicules tout électrique en masse. Dans la foulée du lancement de son dernier VUS CX-90, Jeff Guyton, président et chef de la direction de Mazda North America, explique pourquoi le VUS à trois rangées, bien qu’électrifié, n’est pas un véhicule entièrement électrique.

Le patron de Mazda USA énonce une évidence lorsqu’il répond à la question de Yahoo Finance sur la raison pour laquelle le CX-90 n’est pas offert en tant que véhicule électrique à batterie. Essentiellement, il y a encore trop de facteurs inhibiteurs qui nuisent à l’expérience du propriétaire. Des problèmes tels que l’autonomie, la recharge, les conditions météorologiques ambiantes et les températures sont des difficultés croissantes que les propriétaires de VE doivent endurer, ce qui va à l’encontre, pour l’instant, des efforts de Mazda. N’oublions pas que le constructeur cherche à rivaliser avec les marques hautes de gamme.

Cela ne signifie pas que Mazda n’est pas intéressé par l’électrification de sa flotte, car une version électrique du nouveau CX-90 2024 a été envisagée, mais les options de motorisation hybride légère et rechargeable disponibles offrent des solutions plus opportunes.

Interrogé sur l’infrastructure de recharge et sur la distance qui nous sépare d’une infrastructure suffisante, M. Guyton a répondu : « Je pense que nous en sommes encore loin. Et en plus de l’infrastructure, personne ne comprend vraiment encore à quel point l’approvisionnement en matériaux rares et autres produits dont nous avons besoin pour les véhicules électriques sera important. »