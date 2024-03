Le nouveau Volvo EX30 est le véhicule électrique le plus propre de la marque à ce jour

Le débat sur la question de savoir si les VE sont plus « propres » que les véhicules à moteur à combustion interne est toujours d’actualité. C’est pourquoi Volvo a évalué l’empreinte carbone de l’EX30 au moyen d’une analyse du cycle de vie (ACV) et a découvert qu’elle était environ 60 % plus petite que celle de son populaire petit VUS à essence, le XC40.

L’ACV, ou analyse de l’empreinte carbone met en évidence les principaux matériaux et processus responsables des émissions du véhicule. Se concentrant uniquement sur les émissions de gaz à effet de serre, l’analyse couvre l’ensemble du cycle de vie de la voiture, depuis l’extraction et le raffinage des matières premières jusqu’à l’élimination de la voiture en fin de vie.

« La transition vers les voitures électriques est essentielle pour limiter le changement climatique, mais une plus grande transparence sur les défis qu’elles posent est nécessaire pour réduire encore davantage leurs émissions », déclare Jonas Otterheim, responsable de l’action climatique chez Volvo Cars. « En étudiant l’empreinte carbone de l’EX30 et en identifiant ses principaux matériaux et processus, nous visons à fournir des informations précieuses qui peuvent aider à orienter les décisions de notre entreprise vers un développement plus durable, ainsi que celles de l’ensemble de l’industrie. »

L’ACV fournit également des informations supplémentaires précieuses. Par exemple, le fait de charger l’EX30 avec de l’électricité d’origine éolienne réduit considérablement son empreinte carbone d’environ 42 % et 22 % par rapport à la moyenne des mix électriques mondial et européen, respectivement. Cela souligne l’importance d’augmenter les investissements dans les infrastructures d’énergie renouvelable dans le monde entier.

Volvo a jusqu’à présent détaillé les évaluations du cycle de vie (ACV) de l’empreinte carbone de trois de ses véhicules entièrement électriques lancés depuis 2019, notamment les Volvo EX40 et EC40 (anciennement connus sous le nom de XC40 Recharge et C40).