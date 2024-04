Le nouveau Toyota 4Runner 2025 débarque, avec un moteur turbo et une option hybride

Le Toyota 4Runner est depuis longtemps un nom emblématique dans le monde de l’aventure tout-terrain, et le tout nouveau modèle 2025 promet de perpétuer cet héritage tout en repoussant les limites grâce à sa refonte authentique, sa technologie de pointe et ses capacités améliorées. Après quatre décennies de succès, le 4Runner fait l’objet d’une refonte complète, introduisant un nouveau look audacieux, honorant sa polyvalence partout et ajoutant un raffinement haut de gamme.

Des performances prêtes pour l’aventure

Sous le capot, le 4Runner 2025 propose deux puissants moteurs quatre cylindres turbocompressés de 2,4 litres. Le moteur i-FORCE de série développe 278 chevaux et 317 lb-pi de couple, associé à une transmission automatique à huit vitesses. Pour encore plus de capacités, le groupe motopropulseur hybride i-FORCE MAX en option génère jusqu’à 326 chevaux et un couple stupéfiant de 465 lb-pi — le groupe motopropulseur le plus puissant jamais offert dans un 4Runner.

Les aventuriers seront particulièrement enthousiasmés par la nouvelle version Trailhunter, un véhicule de randonnée construit par Toyota et équipé du matériel tout-terrain le plus récent de marques renommées comme ARB, Old Man Emu et RIGID Industries. Cela comprend des amortisseurs forgés, une galerie de toit, des pneus tout-terrain de 33 pouces, des garde-corps, et bien plus encore.

Conception et capacité raffinées

L’équipe de design CALTY, basée dans le Michigan, est à l’origine du nouveau look audacieux du 4Runner, qui s’inspire des courses dans le désert tout en conservant son authenticité robuste. L’extérieur présente des éléments d’époque comme la vitre de custode enveloppante, et l’intérieur privilégie la fonctionnalité avec des sièges rabattables et un espace de chargement optimisé.

Fidèle à son héritage, le nouveau 4Runner place la barre plus haut en matière de prouesses tout-terrain. Il offre des angles d’approche de 32 degrés et de départ de 24 degrés, un mécanisme de déconnexion des barres stabilisatrices pour une meilleure articulation et un système de surveillance multiterrain. Les conducteurs peuvent choisir entre deux roues motrices, quatre roues motrices à temps partiel ou quatre roues motrices à temps plein avec des systèmes avancés de contrôle de la traction.

La version Trailhunter va encore plus loin avec une prise d’air surbaissée, des plaques de protection très résistantes, une barre lumineuse intégrée, des interrupteurs auxiliaires pour la personnalisation et un puissant onduleur de 2400 W CA.

Technologie avancée et sécurité

Le 4Runner 2025 reçoit les dernières technologies multimédias de Toyota, notamment un écran tactile de 14 pouces en option avec compatibilité sans fil Apple CarPlay et Android Auto. Le système Smart Key avec démarrage par bouton-poussoir est de série, et certaines versions offrent la fonction Digital Key pour l’accès au véhicule à distance via des smartphones compatibles.

La sécurité est une priorité absolue, et tous les modèles sont équipés de Toyota Safety Sense 3.0, une suite complète de fonctions de sécurité active, y compris l’aide à la conduite proactive, la détection améliorée des piétons et des cyclistes, et les capacités améliorées de maintien dans la voie et de régulateur de vitesse adaptatif.

Une gamme polyvalente

Toyota a élargi la gamme du 4Runner à neuf variantes, offrant ainsi des options pour tous les aventuriers. Les points forts comprennent la version haut de gamme Platinum, qui offre des équipements de luxe tels que des sièges chauffants à la deuxième rangée et un affichage tête haute, ainsi que les versions TRD Off-Road et TRD Pro pour les passionnés de tout-terrain.

« Ce tout nouveau 4Runner offre une polyvalence et des capacités incroyables qui complètent parfaitement l’histoire de notre famille de camions », a déclaré Dave Christ, vice-président du groupe Toyota et directeur général. « Nous en avons vendu plus de 3 millions en 40 ans de commercialisation, et ce modèle de sixième génération offre un nouveau look cool et des fonctionnalités incroyables, tout en conservant le style robuste et les capacités que nos clients apprécient dans cette icône de l’aventure. »

Le Toyota 4Runner 2025, construit à l’usine Toyota Motor Corporation de Tahara au Japon, arrivera en Amérique du Nord à l’automne 2024.