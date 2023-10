Le Nissan Rogue 2024 : Améliorations visuelles et Google Built-In

Le Rogue est le meilleur vendeur de Nissan au Canada et un acteur clé dans le segment ultra-concurrentiel des VUS compacts au Canada. Pour l’année modèle 2024, Nissan a mis à jour le Rogue avec de nouveaux traitements de l’avant et de l’arrière, et pour les versions SL et Platinum avec Google Built-In.

Un design renouvelé

Avec ses boucliers avant et arrière plus audacieux, le Rogue 2024 est assurément plus moderne. La version SV présente un tout nouveau design de roues en alliage de 18 pouces, et le modèle Platinum va encore plus loin avec une apparence extérieure plus élégante et plus haut de gamme. De nouveaux choix de couleurs, comme le blanc Everest nacré et le bleu océan profond nacré, facilitent plus que jamais la personnalisation de votre Rogue.

À l’intérieur, la transformation du Rogue est tout aussi importante. De nouvelles textures et couleurs confèrent à l’intérieur un aspect et une sensation raffinés. Des bornes de recharge sans fil au tableau de bord numérique de 12,3 pouces, la version SL offre des caractéristiques jusqu’ici réservées aux véhicules haut de gamme. Et oui, la version Platinum introduit une riche sellerie en cuir marron pour une touche de luxe supplémentaire.

Fonctions de divertissement améliorées

Apple CarPlay et Android Auto sont de série dans les versions S et SV et accessibles via un écran tactile intuitif de 8 pouces, complété par AM/FM et SiriusXM. En passant aux modèles Rogue SL et Platinum, des systèmes avancés comme Amazon Alexa Built-in et la radio hybride deviennent disponibles. Le système SiriusXM avec 360L est une autre caractéristique clé, combinant le satellite et le streaming pour vous offrir plus de chaînes et de contenu à la demande que jamais auparavant.

Ils intègrent également désormais Google Built-In. Doté d’un écran tactile couleur HD de 12,3 pouces, ce système intègre vos applications Google préférées. L’intégration est si fluide que vous pouvez facilement retrouver des adresses ou des points d’intérêt préalablement enregistrés sur votre compte Google et en faire votre prochaine destination.

Charger vos appareils est un jeu d’enfant dans le 2024 Rogue. Les ports USB Type-C sont de série, offrant une recharge plus rapide et plus efficace. Les services NissanConnect incluent désormais un essai gratuit de trois ans — contre six mois auparavant — vous permettant de rester mieux connecté à votre Rogue grâce à l’application MyNISSAN améliorée.

En matière de rangement, le Rogue offre une flexibilité inégalée. Avec jusqu’à 2 098 L d’espace de chargement lorsque les sièges de la deuxième rangée sont rabattus, vous n’aurez aucun mal à ranger tout ce dont vous avez besoin pour votre escapade de fin de semaine.

Sécurité et assistance à la conduite

Nissan reste fidèle à son engagement en matière de sécurité avec son bouclier de sécurité 360 sur toutes les versions. Des caractéristiques supplémentaires comme l’assistance ProPILOT en version SV et l’assistance ProPILOT avec Navi-Link en versions SL et Platinum rendent la conduite sur autoroute moins stressante.

La puissance sous le capot

Le Rogue S 2024 est équipé de série d’un moteur turbo à compression variable (VC-Turbo) de 1,5 litre. Capable d’une puissance impressionnante de 201 chevaux et d’un couple de 255 lb-pi, ce moteur est non seulement puissant, mais aussi efficace grâce à sa fonction d’arrêt/démarrage.

Les concessionnaires canadiens commenceront à proposer le Nissan Rogue 2024 au début de l’année 2024, et des informations détaillées sur les prix seront communiquées ultérieurement.