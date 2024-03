Le Nissan Kicks 2025 devient plus imposant, plus rapide et se dote d’une traction intégrale en option

La combinaison d’un style urbain et d’une dynamique de conduite avancée

Dévoilé au Barclays, le Kicks 2025 offre une taille et une puissance accrues, ainsi qu’une traction intégrale.

Ses caractéristiques incluent un design élégant, un habitacle moderne avec double affichage et un espace de chargement supérieur.

Événement de lancement innovant au NCAA, mettant l’accent sur les connexions par le biais de points de contact cruciaux pour le consommateur.

Nissan a dévoilé le tout nouveau Kicks 2025 de manière spectaculaire au Barclays Center de Brooklyn, pendant les premiers tours du tournoi de basket masculin 2024 de la NCAA. Ce lancement spectaculaire, accompagné d’un affichage numérique géant en 3D à l’extérieur de l’arène, a permis d’aligner le Kicks redessiné sur l’énergie et la passion de la March Madness, avant sa présentation publique au Salon international de l’automobile de New York.

Le Kicks 2025 vise à redéfinir les attentes dans le segment des multisegments compacts avec un style plus audacieux, plus d’espace intérieur, une technologie améliorée et l’ajout d’une traction intégrale en option pour la première fois. Nissan espère que la transformation de l’un de ses populaires runabouts urbains lui permettra de se démarquer dans un domaine très encombré.

Un multisegment qui a la cote

Inspiré par les derniers designs de baskets, le Kicks 2025 arbore un extérieur musclé mais aérodynamique, avec des ailes bombées, des lignes de carrosserie plissées et une signature lumineuse saisissante. L’habitacle spacieux présente un design moderne et minimaliste, mis en valeur par un tableau de bord large avec deux écrans de 12,3 pouces et un toit ouvrant panoramique en option.

Par rapport au modèle sortant, le nouveau Kicks gagne plusieurs centimètres dans la plupart des dimensions intérieures, offrant plus d’espace pour les personnes et les équipements. Il surpasse ses principaux rivaux en offrant le meilleur espace de chargement de sa catégorie derrière les sièges arrière. Les élégants sièges « zéro gravité » améliorent le confort sur les longs trajets.

Une conduite engageante, une transmission intégrale intelligente

Le Kicks passe à un moteur quatre cylindres de 2,0 litres plus puissant et à une transmission à variation continue pour améliorer l’accélération et la puissance de dépassement. Pour la première fois, la traction intégrale intelligente est disponible pour améliorer la traction sur les surfaces glissantes. Le mode « Snow » sélectionnable optimise le système de traction intégrale pour la conduite hivernale.

Sur le plan technologique, chaque Kicks est équipé en série de la suite complète d’aides à la conduite Safety Shield 360 de Nissan. Le ProPILOT Assist est également disponible, un système de conduite semi-autonome pratique pour une conduite moins stressante sur autoroute. Il est facile de recharger ses appareils grâce à l’Apple CarPlay/Android Auto sans fil et aux multiples ports USB-C.

Le traitement « déballage »

Pour susciter l’engouement avant sa présentation au salon de l’automobile, Nissan a organisé un événement de « déballage » (unboxing) du Kicks 2025 pour les fans qui assistaient aux matchs du tournoi de la NCAA au Barclays. Un énorme rendu numérique montrait le multisegment émergeant d’une boîte à chaussures surdimensionnée, jouant sur le style inspiré des baskets du modèle. À l’intérieur, les spectateurs pouvaient voir le modèle de près, participer à des concours et se déhancher sur les rythmes des DJ.

« En alignant notre marque sur les passions des consommateurs à des points de contact cruciaux, nous présentons nos produits au bon public, en favorisant des connexions significatives de la manière la plus efficace possible », a expliqué Marisstella Marinkovic, vice-présidente du marketing de Nissan aux États-Unis.

Le Kicks 2025 arrivera dans les concessions Nissan dans le courant de l’été.