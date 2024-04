Le Nissan Frontier 2024 arrive : Nouvelles versions, style rétro, à partir de 46 998 $

Plusieurs mises à jour pour le Nissan Frontier 2024

À partir de 46 998 $, le Frontier 2024 introduit l’édition Hardbody et la version SL.

L’édition Hardbody présente un style rétro à 49 998 $ ; la version SL ajoute le luxe à 49 498 $.

La sécurité et la technologie sont de série sur tous les modèles, avec le PRO-4X Luxe à partir de 55 498 $.

Nissan a dévoilé les prix et les détails de la camionnette intermédiaire Frontier 2024, qui arrivera chez les concessionnaires cet automne. La gamme s’élargit avec l’introduction d’une édition Hardbody rétro, rendant hommage au camion compact des années 1980 de Nissan, ainsi qu’une nouvelle version SL haut de gamme.

Le Frontier 2024 affiche un PDSF de départ de 46 998 $ pour le modèle de base SV Crew Cab 4×4. Au sommet de la gamme, le modèle PRO-4X Luxury Crew Cab 4×4 est proposé à partir de 55 498 $.

L’édition nostalgique Hardbody est basée sur le modèle SV Crew Cab 4×4 et se vend au prix de 49 998 $. Elle présente des éléments de design rétro comme des jantes de 17 pouces au style patrimonial, des pneus tout-terrain, des pièces de garniture noires et des décalcomanies vintage » 4×4 » et de hayon inspirées de la camionnette compacte Nissan Hardbody originale des années 1980.

La nouveauté pour 2024 est la version SL, qui fait office de modèle haut de gamme se positionnant au-dessus de la SV. Disponible uniquement sur les cabines doubles, le SL propose un éclairage à LED, des sièges en cuir, un système audio Fender à 10 haut-parleurs et d’autres équipements haut de gamme. Le prix commence à 49 498 $.

Le Frontier reste équipé d’un V6 3,8 litres de 310 ch, d’une boîte automatique à 9 rapports et d’un choix de transmission 4×2 ou 4×4. La capacité de remorquage maximale est de 6 260 lb. Le PRO-4X, axé sur le tout-terrain, bénéficie d’améliorations telles que des amortisseurs Bilstein et un différentiel arrière à verrouillage électronique.

Les points forts technologiques comprennent Apple CarPlay/Android Auto de série, la recharge sans fil en option, la capacité de point d’accès Wi-Fi et une période d’essai prolongée de 3 ans de l’ensemble de services connectés haut de gamme de Nissan.

Les équipements de sécurité couvrent le freinage d’urgence automatique, l’alerte d’angle mort, l’alerte de trafic transversal arrière et la suite d’aides à la conduite Safety Shield 360 de série sur toute la gamme.

Le Frontier 2024 est en concurrence avec d’autres camions de taille moyenne comme le Ford Ranger, le Chevrolet Colorado, le GMC Canyon et le Toyota Tacoma. Nissan espère que le style rétro du Hardbody et une gamme plus large de versions contribueront à renforcer l’attrait du Frontier vieillissant.