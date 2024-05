Le multisegment électrique Kia EV3 sera présenté le 23 mai

Le plus petit Kia EV pour l’Amérique du Nord.

Conserve l’essentiel de son look de véhicule concept.

Le Kia EV3 est presque prêt pour sa présentation mondiale. La version de production du nouveau petit multisegment de Kia sera dévoilée le 23 mai sur la chaîne YouTube de la marque.

L’annonce de la révélation par Kia s’accompagne d’une photo aguiche qui montre en grande partie ce que nous savons déjà. L’image montre les feux arrière anguleux du nouveau EV3, ainsi que la ligne de toit flottante et l’aileron arrière.

L’image montre que ces éléments sont presque identiques au concept EV3 que Kia a dévoilé l’année dernière. Les détails ont été modifiés et l’aileron semble avoir été retouché pour améliorer l’aérodynamisme. Il y a également un petit enclos pour la caméra arrière.

Cela nous montre que la plupart des autres éléments du concept EV3 seront produits en série. Il faut s’attendre à quelques autres petits changements, comme un toit et un montant A plus épais, et des rétroviseurs plus grands. Et aussi un peu plus d’espace à l’intérieur des passages de roues étroits du véhicule concept.

En gros, elle ressemblera à une version plus petite de la grande EV9. Ce n’est pas un mauvais point de départ. La sous-compacte EV3 sera probablement construite au Mexique pour lui permettre d’obtenir d’importantes subventions américaines pour les VE, au même titre que la nouvelle K4. Plus de détails sur le modèle, notamment sur l’autonomie et la puissance, sont attendus dans le courant du mois.