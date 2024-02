Le Mazda CX-70 2025 est proposé à partir de 49 750 $

Le Mazda CX-70 2025 fait son apparition dans le segment très actif des VUS intermédiaires à deux rangées de sièges avec une gamme convaincante de niveaux de finition, chacun conçu pour répondre à un large éventail de préférences et d’exigences.

Cette analyse détaillée couvre les caractéristiques et les prix de chaque version, offrant aux acheteurs potentiels un aperçu clair de ce qu’ils peuvent attendre de la dernière offre de Mazda dans le segment des crossovers de taille moyenne.

CX-70 GS-L MHEV : À partir d’un PDSF de 49 750 $, le CX-70 MHEV constitue le point d’entrée dans la gamme CX-70. Il est propulsé par un moteur six cylindres e-Skyactiv G de 3,3 L turbocompressé intégré à un système M-Hybrid Boost (hybride léger) de 48 volts. Cette version est conçue pour concilier performances et efficacité, offrant une expérience de conduite dynamique, complétée par la dynamique de conduite propre à Mazda.

Ce niveau de finition enrichit les équipements de série de caractéristiques supplémentaires axés sur le confort et la commodité. Il comprend des sièges en similicuir noir, un écran d’infodivertissement Mazda Connect de 10,25 pouces et des technologies de sécurité avancées telles que le régulateur de vitesse radar de Mazda et la surveillance des angles morts. L’extérieur se distingue par des jantes en alliage gris foncé de 19 pouces et un design à thème noir, ajoutant une touche de sophistication.

CX-70 GT : S’appuyant sur les bases de la GS-L, la finition GT introduit des éléments de luxe tels qu’un système audio premium Bose à 12 haut-parleurs, une sellerie en cuir Nappa et une série d’équipements de sécurité avancés, dont un moniteur de vision à 360°. Plus chère que la GS-L, la finition GT met l’accent sur les matériaux haut de gamme et les technologies de pointe pour améliorer l’expérience de conduite.

CX-70 GT-P : En tant que modèle haut de gamme, le GT-P est équipé d’un moteur six cylindres e-Skyactiv G de 3,3 L turbocompressé à haut rendement, développant jusqu’à 340 chevaux. Elle présente des éléments de design exclusifs, notamment des jantes de 21 pouces avec une finition noire métallisée et un thème « black out » très complet. La finition GT-P introduit également des fonctions de sécurité avancées telles que l’aide à la conduite en croisière et à la circulation avec assistance au conducteur en cas d’absence de réaction.

CX-70 Signature : Au sommet de la gamme CX-70, la finition Signature incarne l’essence du luxe et de l’exclusivité. Elle comprend toutes les caractéristiques de la GT-P, ainsi que des éléments de design uniques comme le cuir Nappa matelassé, un volant gainé de cuir bicolore et des technologies de sécurité avancées. Cette version est conçue pour ceux qui exigent le maximum en termes de luxe, de performance et de sophistication.

CX-70 VEHR : Avec un prix de départ de 58 750 $, le CX-70 PHEV rehausse l’aspect de l’électrification en incorporant un groupe motopropulseur hybride rechargeable. Ce modèle associe un moteur quatre cylindres atmosphérique de 2,5 litres à un moteur électrique, alimenté par une batterie de 17,8 kWh. Il est capable de délivrer une puissance combinée de 323 chevaux et un couple de 369 lb-pi, offrant une autonomie en mode électrique pouvant aller jusqu’à 42 kilomètres.

Cette variante reprend la liste d’équipements du modèle GS-L 3.3L MHEV, avec l’ajout du groupe motopropulseur hybride rechargeable pour une efficacité et des performances accrues. Elle est également équipée d’un écran de contrôle entièrement numérique de 12,3 pouces, qui confère au poste de conduite une impression de modernité et de haute technologie.

CX-70 VEHR GT : Le VEHR GT s’appuie sur les offres du VEHR GS-L en incorporant des touches luxueuses telles que le cuir Nappa dans des couleurs distinctives, des sièges avant ventilés et un design intérieur haut de gamme. Cette version comprend également des améliorations extérieures telles que des jantes de 21 pouces et un hayon électrique mains libres, pour satisfaire ceux qui recherchent un mélange de performance, d’efficacité et de luxe.

Chaque niveau de finition du Mazda CX-70 2025 a été méticuleusement conçu pour répondre aux divers besoins et désirs des clients, garantissant une gamme d’options qui allient performance, efficacité, luxe et technologie avancée.