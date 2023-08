Le Mazda CX-5 2024 est plus économe en carburant et débute à 32 250$

Mazda a ajouté l’arrêt-démarrage au moteur 2.5L non-turbo.

L’édition Suna s’ajoute à la gamme pour 2024.

Pour 2024, le Mazda CX-5 reçoit une nouvelle édition spéciale Suna ainsi qu’une consommation de carburant améliorée. Le prix de base change également légèrement, augmentant d’environ 1 000 $ pour atteindre 32 250 $ au Canada.

La nouvelle version est l’édition Suna, qui se situe juste en dessous du CX-5 Signature 2024, au sommet de la gamme de modèles. Le mot signifie » sable » en japonais, et il est proposé dans la nouvelle peinture extérieure sable de zircon métallisé, associée à une sellerie et des coutures terracotta, ainsi qu’à des touches de bronze. L’édition Kuro, précédent clin d’œil de Mazda à l’artisanat de son pays d’origine, reste dans la gamme avec son habitacle en cuir rouge grenat en option.

L’amélioration de la consommation de carburant du CX-5 provient de l’ajout de la technologie i-Stop qui coupe le moteur lorsque cela est possible. Elle améliore les chiffres officiels pour le modèle 2.5L 187 ch non turbo de 9,8 L/100 km en ville, 7,9 sur route à 9,1/7,7. Tous les CX-5 sont équipés d’une boîte automatique à six rapports et la transmission intégrale reste de série.

Le reste de la gamme demeure inchangé, à commencer par la version GX à 32 250 $. Viennent ensuite les versions GS et l’ensemble confort GS, Kuro Edition, GT, Sport Design, Suna et Signature (44 950 $). Les versions Sport Design, Suna et Signature sont toutes équipées du moteur turbo 4 cylindres de 2,5 litres de 256 ch de Mazda, dont la consommation reste inchangée par rapport à 2023 (10,8/8,7).

Mazda a indiqué que le CX-5 2024 devrait être commercialisé dans le courant de l’été.