Le Mazda CX-5 2023 débute à 31 250$ au Canada

Le CX-5 2023 est offert en six versions et avec deux mécaniques.

La traction intégrale est maintenant de série sur tous les modèles.

Un grand nombre d’accessoires peuvent pousser le prix du Signature à plus de 58 000$.

Le Mazda CX-5 est le plus populaire des modèles de la marque au Canada et il a bénéficié d’un rafraîchissement l’année dernière qui lui permettra de rester populaire pendant un certain temps.

Pour 2023, le Mazda CX-5 est proposé en six niveaux de finition différents et il peut être propulsé par deux versions du même moteur.

Le groupe motopropulseur de série dans toutes les versions, à l’exception de la version haut de gamme Signature, est un moteur quatre cylindres Skyactiv de 2,5 L avec désactivation des cylindres qui fournit 187 chevaux et 186 lb-pi de couple aux quatre roues via la boîte automatique à six rapports de série et la transmission intégrale i-Activ.

Les conducteurs qui veulent plus de punch sous le pied droit peuvent opter pour une version turbocompressée du même moteur qui porte la puissance à 227 chevaux et 310 lb-pi de couple en utilisant du carburant régulier ou à 256 chevaux et 320 lb-pi en utilisant du carburant Super.

Avec le moteur standard, le CX-5 affiche une consommation de 9,8 l/100 km en ville et de 7,9 l/100 km sur autoroute, tandis que l’augmentation de puissance du moteur turbocompressé se fait au prix de 10,8 l/100 km en ville et de 8,7 l/100 km sur autoroute.

Le Mazda CX-5 2023 représente un bon rapport qualité-prix dans son segment puisqu’il offre de nombreuses caractéristiques de série qui sont en option sur bon nombre de ses concurrents.

GX

En effet, le modèle d’entrée de gamme GX est équipé d’éléments tels que des jantes en alliage de 17 pouces, des rétroviseurs extérieurs chauffants couleur carrosserie, des phares et feux arrière automatiques à DEL, des essuie-glaces à détection de pluie, des vitres arrière teintées, un écran d’info divertissement de 10,25 pouces avec les services Mazda Connected, un système audio à 4 haut-parleurs avec commandes au volant, Apple CarPlay et Android Auto, le démarrage par bouton-poussoir, le maintien automatique du freinage, le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, les sièges avant chauffants, la sellerie en tissu, deux pochettes au dos des sièges, un siège passager à quatre réglages manuels, un écran numérique de 7 pouces dans le combiné d’instruments, et un porte-lunettes.

En termes d’aide à la conduite, le CX-5 GX est également équipé de série de la surveillance des angles morts et de l’alerte de trafic transversal arrière, de l’alerte de collision avant avec détection des piétons, de l’aide au maintien dans la voie, des feux de route automatiques et d’un antidémarrage du moteur.

GS

En passant à la version GS (34 800 $), vous obtenez des caractéristiques telles que la calandre noire brillante, la mise à niveau automatique des phares, le dégivreur d’essuie-glace avant, le système audio à six haut-parleurs, le rétroviseur intérieur à atténuation automatique, le hayon électrique, les miroirs de courtoisie éclairés, l’accoudoir central arrière, deux ports USB dans la console arrière, le système d’éclairage de l’habitacle et le système de chauffage de l’habitacle, deux ports USB dans la console arrière, une sellerie en similicuir avec garniture en daim, un siège conducteur à six réglages électriques, un siège passager à six réglages manuels, des sièges arrière rabattables à distance, un volant chauffant gainé de cuir, un pommeau de levier de vitesses gainé de cuir, et des montants de toit gainés de tissu.

La GS peut également être commandée avec un ensemble Confort de 2 100 $ qui comprend des jantes en alliage de 19 pouces, un toit ouvrant électrique, une climatisation automatique bizone, des bouches d’aération pour les passagers arrière, une clé intelligente pour l’accès et le démarrage, et un panneau de coffre réversible.

Kuro

La version Kuro du Mazda CX-5 2023 est un modèle distinctif basé sur la finition GS avec ensemble Confort qui présente un certain nombre d’éléments uniques tels que des jantes en alliage de 19 pouces noires métallisées, une sellerie en cuir rouge grenat, des surpiqûres rouges sur le volant et le tableau de bord, des panneaux de tableau de bord et des panneaux de porte décoratifs noirs et des surpiqûres rouges sur la console centrale. La sellerie en cuir noir avec surpiqûres rouges est une option à 200 dollars sur cette version à 38 600 dollars.

GT

La version GT à 39 850 $ s’appuie sur la GS avec l’ensemble Confort pour offrir un large éventail de caractéristiques et de technologies telles que des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, des garnitures noires piano sur les montants B et C, un éclairage à DEL caractéristique à l’avant et à l’arrière, un système audio Bose haut de gamme à 10 haut-parleurs, un système de navigation, un chargeur de téléphone sans fil, la radio satellite Sirius XM, le système Homelink, des surpiqûres premium sur l’accoudoir central, une sellerie en cuir, des sièges avant ventilés, des sièges arrière chauffants, un siège conducteur à 10 réglages électriques avec mémoire pour 2 personnes, un siège passager à 6 réglages électriques, des touches de bois métallique sur le tableau de bord, des touches de chrome satiné dans tout l’habitacle, un affichage tête haute, une doublure douce au toucher dans la boîte à gants, la reconnaissance des panneaux de signalisation et l’éclairage avant adaptatif.

Design Sportif

Comme son nom l’indique, la version Design Sportif à 41 050 $ est une version plus sportive du CX-5 qui se distingue du GT par des jantes en alliage noires de 19 pouces, des accents rouges exclusifs sur la calandre, des pare-chocs avant et arrière inférieurs, des passages de roue et des bas de caisse noir brillant, des sorties d’échappement plus grandes, des lampes intérieures à DEL à l’avant et à l’arrière, des lampes de chargement à DEL, un éclairage aux pieds, une sellerie en cuir noir avec surpiqûres rouges, des surpiqûres rouges sur le volant, des panneaux décoratifs garnis d’un motif hexagonal noir, un ciel de pavillon noir et l’assistance embouteillage.

Ce modèle peut également être commandé avec le moteur turbocompressé pour un supplément de 2 200 dollars. Cet ensemble comprend également des palettes de changement de vitesse montées sur le volant.

Signature

Au sommet de la gamme Mazda CX-5 2023 se trouve le Signature, un modèle qui s’appuie sur le GT tout en incluant de nombreuses caractéristiques supplémentaires que l’on retrouve sur le Design Sportif. Par exemple, le CX-5 Signature n’est propulsé que par le moteur turbocompressé et il est équipé de caractéristiques telles que des jantes uniques en alliage gris de 19 pouces, une calandre signature avec contour brillant, des pare-chocs inférieurs avant et arrière, des passages de roues et des bas de caisse couleur carrosserie, un rétroviseur intérieur sans cadre, une sellerie en cuir Nappa, des surpiqûres premium sur le volant, des touches de bois Abachi sur les panneaux de porte et le tableau de bord, une poignée de boîte à gants et des interrupteurs de sièges électriques chromés satinés, un éclairage à DEL dans la boîte à gants, un système de caméra à 360 degrés, des capteurs de stationnement avant et arrière, un système de freinage d’urgence autonome en marche arrière, et un système de surveillance de l’attention du conducteur.

Jusqu’à huit couleurs de peinture sont proposées en fonction des niveaux de finition, le noir, l’argent et deux nuances de bleu métallisé étant proposés sans supplément de prix, les autres nécessitant un supplément compris entre 250 et 450 dollars. La version GT propose également un ensemble de sellerie intérieure en cuir blanc qui coûte 200 dollars supplémentaires.

Enfin, le Mazda CX-5 2023 n’offre pas beaucoup d’options autonomes mais une large gamme d’accessoires allant des kits de retouches de peinture aux coffres de toit, tapis de sol et porte-vélos sont proposés par les concessionnaires de la marque à des prix allant de 19 à 1 972 dollars.